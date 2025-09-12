馬斯克霸氣宣示 人形機器人要闖三難關

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
特斯拉執行長馬斯克。美聯社
特斯拉執行長馬斯克。美聯社

特斯拉執行長馬斯克認為，發展人形機器人至少會遇到三件非常困難的事，首先，要解決AI與電氣機械問題；第二，人形機器人缺乏供應鏈；第三，必須解決機器人「手」的問題，這也是最困難的部分。特斯拉正在解決這三個難題，他對發展人形機器人Optimus有信心。

他表示，如果你想只做一部分，那就容易多了。不過，如果你想做人類能做的所有事情，那麼你就需要一個類人形機器人。

馬斯克強調：「我在Optimus上投入的精力，比任何其他事情都多，並致力解決現實世界的人工智慧、所有電氣機械問題、供應鏈以及生產挑戰。」

他指出，人形機器人缺乏供應鏈，必須從零開始打造，這需要大量的垂直整合。我們需要在執行器實現更高的效率，每個手臂要26個執行器（26個電機、變速箱和電力電子設備）。 人類的手已經進化成極其精密的機器，手是最早的樂器，也可以揮動棒球棒、穿針引線、彈鋼琴或拉小提琴，還可以組裝汽車，手是用途極其廣泛的樂器。手的大部分肌肉實際上都位於前臂，手幾乎就像一個木偶，人類的肌腱進化得非常好，人類的手有27或28個自由度，這取決於你如何計算。

他說，Optimus的開發難度比開發任何以前的特斯拉產品都要高，目前我們正在努力完成硬體的最終設計。

機器人 特斯拉

延伸閱讀

川普盟友遭槍殺 美政客人人自危？馬斯克放話：特斯拉應為我加強保安

特斯拉竟藏肢解腐屍！惡臭引關切　20歲男星被當頭號嫌疑犯

矽谷「晶片大神」：未來美國人花錢不買車 改買機器人

影／23歲烏克蘭女在美國搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

相關新聞

美8月CPI升幅符合預估 聯準會下周降息幾成定局

美國八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅都與七月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付...

亞馬遜攻AR眼鏡槓Meta 旗下自駕小黃免費搭乘上路

亞馬遜（Amazon）傳出正在開發一款供消費者使用的擴增實境（AR）眼鏡，要跟臉書母公司Meta搶占市場。另外，亞馬遜旗...

深化美國與印太連結 美副國務卿訪問南韓、馬紹爾群島

美國國務院11日宣布，副國務卿藍道（Christopher Landau）將12日啟程出發訪問印太地區，訪問地點包括南韓...

歐元區經濟穩健 利率維持不變 符合市場預期

歐洲央行（ECB）11日果如市場預期，一連兩次會議維持利率不變，認定通膨壓力已受控制，而歐元區經濟在美國關稅威脅下仍紮實...

美海運旺季不見拉貨潮 大陸進口貨品連三周年減27%

根據Vizion的數據，美國從中國大陸進口的貨品，已連續三周呈現年減27%的頹勢，最新的海運訂艙數據也顯示，傳統9月底耶...

歐盟加速汰除俄國油氣

在美方的強大壓力下，歐盟執委會主席范德賴恩10日表示，歐盟正考慮加快汰除使用俄羅斯油氣，作為對俄國新制裁措施的一環。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。