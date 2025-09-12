馬斯克霸氣宣示 人形機器人要闖三難關

特斯拉執行長馬斯克認為，發展人形機器人至少會遇到三件非常困難的事，首先，要解決AI與電氣機械問題；第二，人形機器人缺乏供應鏈；第三，必須解決機器人「手」的問題，這也是最困難的部分。特斯拉正在解決這三個難題，他對發展人形機器人Optimus有信心。

他表示，如果你想只做一部分，那就容易多了。不過，如果你想做人類能做的所有事情，那麼你就需要一個類人形機器人。

馬斯克強調：「我在Optimus上投入的精力，比任何其他事情都多，並致力解決現實世界的人工智慧、所有電氣機械問題、供應鏈以及生產挑戰。」

他指出，人形機器人缺乏供應鏈，必須從零開始打造，這需要大量的垂直整合。我們需要在執行器實現更高的效率，每個手臂要26個執行器（26個電機、變速箱和電力電子設備）。 人類的手已經進化成極其精密的機器，手是最早的樂器，也可以揮動棒球棒、穿針引線、彈鋼琴或拉小提琴，還可以組裝汽車，手是用途極其廣泛的樂器。手的大部分肌肉實際上都位於前臂，手幾乎就像一個木偶，人類的肌腱進化得非常好，人類的手有27或28個自由度，這取決於你如何計算。

他說，Optimus的開發難度比開發任何以前的特斯拉產品都要高，目前我們正在努力完成硬體的最終設計。