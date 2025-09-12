遭美扣留韓人返國 李在明：未來韓企赴美恐受衝擊

南韓總統李在明十一日在就職百日記者會表示，日前在美國突襲行動中遭扣押的數百名韓籍工人十一日下午獲釋並搭機返國。李在明說，美方這場抓人行動令人困惑，恐對未來韓企赴美投資產生重大影響。

韓聯社報導，李在明說，針對這起涉及南韓重大海外投資案的行動，南韓當局深感錯愕。他說，這起事件可能對未來韓企直接赴美投資產生重大影響，尤其是在評估赴美設廠可行性時，企業將更加謹慎。

李在明說，此次突襲讓韓企陷入極大混亂，除非美國改善南韓工人的簽證制度，否則韓企可能會猶豫是否進一步在美國投資。

李在明同時表示，「這些人並不是長期工人。當你建造工廠或在工廠安裝設備時，你需要技術人員，美國沒有這樣的勞動力，他們卻不發簽證讓我們的人留下來工作」。

美國當局說，被拘留的人在該工廠「非法工作」。但代表多名被拘留南韓人的律師庫克表示，「絕大多數」韓籍工人從事的工作，符合他們持有的B-1商務訪問簽證。

美國移民暨海關執法局上周在喬治亞州埃拉貝爾市現代汽車與ＬＧ合資電池廠逮捕近五百人，遭扣押的三一六名南韓公民已離開拘留中心，乘巴士前往亞特蘭大搭乘大韓航空包機返國，一名工人由於家庭成員是美國永久居民而選擇留在美國。搭乘包機者還包括十名中國公民、三名日本公民和一名印尼公民。

李在明指出，他們原本一天前就要離開美國，但美國官員卻堅持這些工人必須戴上手銬押送，引來南韓強烈抗議，行程因此推遲。他表示，後來因為「白宮指令」，美方官員改變立場。

韓聯社說，這些工人最後是以自願離開的名義返國，而非強制遣返，這些南韓公民今後再次訪美時不會受到任何不利影響。