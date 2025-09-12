甲骨文創辦人艾里森 感情精彩結了六次婚

甲骨文（Oracle）股價大漲帶動下，該公司共同創辦人艾里森（Larry Ellison）10日一度成為全球首富。現年81歲的艾里森不只事業成就斐然，感情生活也多才多姿，據傳結婚高達六次，現任妻子年齡比他小近50歲。

艾里森由阿姨及姨丈在芝加哥南部撫養長大，曾就讀於伊利諾大學和芝加哥大學，但最後都以退學收場。艾里森後來移居加州柏克萊並進入Ampex公司從事電腦程式設計工作，為美國中情局（CIA）打造名為甲骨文的資料庫。

艾里森1977年攜手邁納（Bob Miner）和奧茲（Ed Oates）創業，新公司五年後更名為甲骨文，1986年3月12日掛牌上市，比微軟早一天。艾里森曾接掌甲骨文許多領導職務，包括總裁、董事長與執行長，目前則兼任執行董事長及技術長。艾里森持有甲骨文逾四成股權，是該公司最大股東。

甲骨文以旗下同名資料庫聞名，近來則在AI熱潮帶動下，在競爭激烈的雲端運算基礎設施市場取得成功，2022年11月ChatGPT公開亮相以來，甲骨文股價已大漲兩倍，推升艾里森財富。艾里森也持有特斯拉股份，並投資一支帆船隊、印地安泉（Indian Wells）網球賽及不動產。

艾里森以生活奢華聞名，2012年斥資3億美元買下夏威夷拉奈島（Lanai）98%土地，他也擁有許多大型遊艇和私人噴射機。

艾里森感情生活也很精彩，1967年首次步入婚姻以來可能已結婚六次，對象包括烏克蘭模特兒與言情小說作家。艾里森現任妻子據傳是來自中國大陸的34歲朱喬琳，年齡比艾里森小47歲。