甲骨文創辦人艾里森 感情精彩結了六次婚

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

甲骨文（Oracle）股價大漲帶動下，該公司共同創辦人艾里森（Larry Ellison）10日一度成為全球首富。現年81歲的艾里森不只事業成就斐然，感情生活也多才多姿，據傳結婚高達六次，現任妻子年齡比他小近50歲。

艾里森由阿姨及姨丈在芝加哥南部撫養長大，曾就讀於伊利諾大學和芝加哥大學，但最後都以退學收場。艾里森後來移居加州柏克萊並進入Ampex公司從事電腦程式設計工作，為美國中情局（CIA）打造名為甲骨文的資料庫。

艾里森1977年攜手邁納（Bob Miner）和奧茲（Ed Oates）創業，新公司五年後更名為甲骨文，1986年3月12日掛牌上市，比微軟早一天。艾里森曾接掌甲骨文許多領導職務，包括總裁、董事長與執行長，目前則兼任執行董事長及技術長。艾里森持有甲骨文逾四成股權，是該公司最大股東。

甲骨文以旗下同名資料庫聞名，近來則在AI熱潮帶動下，在競爭激烈的雲端運算基礎設施市場取得成功，2022年11月ChatGPT公開亮相以來，甲骨文股價已大漲兩倍，推升艾里森財富。艾里森也持有特斯拉股份，並投資一支帆船隊、印地安泉（Indian Wells）網球賽及不動產。

艾里森以生活奢華聞名，2012年斥資3億美元買下夏威夷拉奈島（Lanai）98%土地，他也擁有許多大型遊艇和私人噴射機。

艾里森感情生活也很精彩，1967年首次步入婚姻以來可能已結婚六次，對象包括烏克蘭模特兒與言情小說作家。艾里森現任妻子據傳是來自中國大陸的34歲朱喬琳，年齡比艾里森小47歲。

結婚 甲骨文 董事長

延伸閱讀

成敗全看AI投資！甲骨文是下個Nvidia？

PPI意外下降+甲骨文大漲 史指、那指續創歷史新高

全球AI ETF 後勁十足

甲骨文領軍 美AI股狂飆 輝達、超微及台積ADR也勁揚

相關新聞

美8月CPI升幅符合預估 聯準會下周降息幾成定局

美國八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅都與七月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付...

亞馬遜攻AR眼鏡槓Meta 旗下自駕小黃免費搭乘上路

亞馬遜（Amazon）傳出正在開發一款供消費者使用的擴增實境（AR）眼鏡，要跟臉書母公司Meta搶占市場。另外，亞馬遜旗...

歐元區經濟穩健 利率維持不變 符合市場預期

歐洲央行（ECB）11日果如市場預期，一連兩次會議維持利率不變，認定通膨壓力已受控制，而歐元區經濟在美國關稅威脅下仍紮實...

美海運旺季不見拉貨潮 大陸進口貨品連三周年減27%

根據Vizion的數據，美國從中國大陸進口的貨品，已連續三周呈現年減27%的頹勢，最新的海運訂艙數據也顯示，傳統9月底耶...

歐盟加速汰除俄國油氣

在美方的強大壓力下，歐盟執委會主席范德賴恩10日表示，歐盟正考慮加快汰除使用俄羅斯油氣，作為對俄國新制裁措施的一環。

日銀擬定拋售ETF策略

路透引述知情人士說法報導，日本銀行（央行）正擬定拋售手中大量指數股票型基金（ETF）的策略，這將是總裁植田和男終結大規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。