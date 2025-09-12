歐元區經濟穩健 利率維持不變 符合市場預期

歐洲央行（ECB）11日果如市場預期，一連兩次會議維持利率不變，認定通膨壓力已受控制，而歐元區經濟在美國關稅威脅下仍紮實成長。ECB未對將來利率走向提供前瞻指引。

在止於6月的一年，ECB基準的存款利率累計調降八次並砍半至2%，此後便按兵不動至今，理由是歐元區經濟「處境良好」，即使不能排除進一步降息的可能性。

最近的經濟數據印證這種樂觀有理，給予決策官員更充裕的時間，觀察美國關稅、德國政府提高支出、法國政治動盪，會對歐洲成長與通膨造成什麼影響。

ECB發布聲明說：「管理委員會決心，將確保中期內通膨在2%目標穩定下來。管理委員會不預設特定的利率路徑。」

分析師指出，ECB聲明如此保守，由此可見ECB總裁拉加德在即將舉行的記者會上，可能依然「刻意不露口風」，避免對ECB未來利率路徑提供任何線索。

不過，拉加德也不太可能封死未來進一步降息之門，尤其因為明年歐元區通膨料將暫時降到ECB的2%目標以下。因此，市場押注今年底可能還有一次「防患未然」的降息行動。

最新預測顯示，歐元區2026年消費者物價漲幅可達1.7%，比先前估計的1.6%更接近目標；但2027年通膨率估為1.9%，低於6月預測的2.0%。

歐元區2025年國內生產毛額（GDP）料將成長1.2%，2026年再成長1%。

分析師認為，歐元區中期通膨率不太可能偏離2%目標太遠，官員大多相信，歐元區歷經俄烏戰爭洗禮後，已經重拾物價穩定。

投資人認為，明年春季前，ECB宣布最後一次降息的機率有50%至60%。對照下，投資人認為美國聯準會（Fed）在2026年底前可能降息六次。

Fed降息在望，可能協助歐元對美元升值，進而可能協助平抑物價壓力。

ECB利率維持不變的同時，Fed則可望在下周啟動去年12月來首次降息，主因是最近跡象顯示美國就業市場轉弱。

美國8月消費者物價指數（CPI）年增率從7月的2.7%升至2.9%，與2%目標漸行漸遠。

另外，土耳其央行11日宣布，基準利率從43%一口氣降至40.5%，降幅出乎投資人所料，儘管8月通膨率33%高於預期。彭博訪調分析師平均預測降息2個百分點。