美海運旺季不見拉貨潮 大陸進口貨品連三周年減27%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
隨著大陸出口到美國的貨品持續減少，其他輸往美國的貨運貿易也幾乎陷入停滯。圖為中遠海運（COSCO）一艘貨櫃輪停靠在美國洛杉磯港。（歐新社）
隨著大陸出口到美國的貨品持續減少，其他輸往美國的貨運貿易也幾乎陷入停滯。圖為中遠海運（COSCO）一艘貨櫃輪停靠在美國洛杉磯港。（歐新社）

根據Vizion的數據，美國從中國大陸進口的貨品，已連續三周呈現年減27%的頹勢，最新的海運訂艙數據也顯示，傳統9月底耶誕購物季前的貨運高峰未如預期出現，顯示拉貨高峰可能已在7月見頂。

CNBC報導，通常每年這個時候直到10月，是中國大陸生產的許多假期季節商品輸入美國的旺季，但今年情況完全不同。隨著中國大陸出口到美國的貨品持續減少，其他整體輸往美國的貨運貿易也幾乎陷入停滯。

分析Vizion的資料發現，中國大陸出口到美國減少最多的前五類產品是：家具、玩具與運動器材、電子設備與零組件、機械設備、塑膠與塑膠製品。

近年中國大陸在黃金周之前的出口，受到各種因素影響而減緩。例如，2024年因擔心美國港口罷工而提前出貨，2023年則是消費需求疲弱導致出貨異常低迷。物流平台SONAR的資料顯示，今年的貨運趨勢主要由「貿易戰導致的提前備貨」與「後續訂單持續減少至低水位」主導。

海運訂艙業者Honour Lane Shipping（HLS）在近期給客戶的報告中提到，貿易戰的影響曾在5月底至6月初帶來短暫但強烈的出貨激增。洛杉磯港口因而在7月曾因關稅戰暫時休兵而創下歷史性貨櫃處理量紀錄。不過那波急拉之後，接著出現的是「迅速下滑，復甦緩慢」。

HLS說：「製造商在黃金周之前也只是非常緩慢地增加產量。許多客戶的在美國的庫存增加，暫停自中國出貨。」

根據HLS統計，10月已宣布取消的船班已經達到35班。由台灣長榮海運、法國達飛（CMA CGM）、中國大陸中遠海運（COSCO）等公司組成的海運聯盟ONE，也已在9月第一周暫停中國大陸多個港口至加州長堤港與奧克蘭港的航線。航班減少導致貨櫃空間減少，推升海運價格，9月15日起，每個40呎貨櫃將加收1,000美元的運價調整費。

分析Sea-Intelligence的資料發現，貿易戰期間，北美是唯一貨櫃量負成長的地區，可見其受到的衝擊最為明顯。

C.H. Robinson北美海陸運輸副總裁哈富曼說：「通常海運旺季從7月持續到10月，這是假期商品出貨的高峰期。但今年7月就觸頂了。」

