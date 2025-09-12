歐盟加速汰除俄國油氣

在美方的強大壓力下，歐盟執委會主席范德賴恩10日表示，歐盟正考慮加快汰除使用俄羅斯油氣，作為對俄國新制裁措施的一環。

綜合路透與Euronews報導，范德賴恩對歐洲議會表示，歐盟正「尋求加快汰除使用俄國化石燃料」，並持續鎖定俄國用來規避海運原油價格上限的「影子船隊」、以及透過第三國規避制裁等行為；這是歐盟準備對俄國發動第19輪制裁措施的主軸，暗示歐盟可能把2027年底全面汰除俄油的時限加以提前。新制裁提案預定最快12日發布。

歐盟此舉似乎承受美國壓力。白宮官員說，美國總統川普為終結俄烏戰爭，在上周向歐洲領導人表示，應停止採購俄國原油。川普也呼籲，歐盟應該對中國大陸、印度等俄油主要買家課徵100%關稅，以加強施壓莫斯科。

不過，歐盟汰除俄油的阻力，主要來自最親川普的匈牙利與斯洛伐克，這兩個歐盟國家過去數月強力反對排除使用俄油，擔憂這會導致油價上漲。

歐盟消息人士也說，歐盟如川普所願、對印度或中國大陸加徵高額關稅的可能性非常低。一位歐盟外交官說，目前歐盟並未討論對印度或中國大陸加徵關稅。此外，歐盟與印度的貿易協議即將定案，因此歐盟不太可能甘冒危及這份協議的風險。

克里姆林宮則已在8日表示，任何的制裁措施，都無法阻止俄國攻打烏克蘭。