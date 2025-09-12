歐盟加速汰除俄國油氣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在美方的強大壓力下，歐盟執委會主席范德賴恩10日表示，歐盟正考慮加快汰除使用俄羅斯油氣，作為對俄國新制裁措施的一環。

綜合路透與Euronews報導，范德賴恩對歐洲議會表示，歐盟正「尋求加快汰除使用俄國化石燃料」，並持續鎖定俄國用來規避海運原油價格上限的「影子船隊」、以及透過第三國規避制裁等行為；這是歐盟準備對俄國發動第19輪制裁措施的主軸，暗示歐盟可能把2027年底全面汰除俄油的時限加以提前。新制裁提案預定最快12日發布。

歐盟此舉似乎承受美國壓力。白宮官員說，美國總統川普為終結俄烏戰爭，在上周向歐洲領導人表示，應停止採購俄國原油。川普也呼籲，歐盟應該對中國大陸、印度等俄油主要買家課徵100%關稅，以加強施壓莫斯科。

不過，歐盟汰除俄油的阻力，主要來自最親川普的匈牙利與斯洛伐克，這兩個歐盟國家過去數月強力反對排除使用俄油，擔憂這會導致油價上漲。

歐盟消息人士也說，歐盟如川普所願、對印度或中國大陸加徵高額關稅的可能性非常低。一位歐盟外交官說，目前歐盟並未討論對印度或中國大陸加徵關稅。此外，歐盟與印度的貿易協議即將定案，因此歐盟不太可能甘冒危及這份協議的風險。

克里姆林宮則已在8日表示，任何的制裁措施，都無法阻止俄國攻打烏克蘭。

歐盟 川普 印度

延伸閱讀

執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

川普盟友遭槍殺 美政客人人自危？馬斯克放話：特斯拉應為我加強保安

川普關稅衝擊！金管會壓測點名8家補強 壽險業最脆弱

川普盟友柯克中槍身亡 塔羅老師看星盤驚：難以迴避的「命定之日」

相關新聞

美8月CPI升幅符合預估 聯準會下周降息幾成定局

美國八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅都與七月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付...

亞馬遜攻AR眼鏡槓Meta 旗下自駕小黃免費搭乘上路

亞馬遜（Amazon）傳出正在開發一款供消費者使用的擴增實境（AR）眼鏡，要跟臉書母公司Meta搶占市場。另外，亞馬遜旗...

歐元區經濟穩健 利率維持不變 符合市場預期

歐洲央行（ECB）11日果如市場預期，一連兩次會議維持利率不變，認定通膨壓力已受控制，而歐元區經濟在美國關稅威脅下仍紮實...

美海運旺季不見拉貨潮 大陸進口貨品連三周年減27%

根據Vizion的數據，美國從中國大陸進口的貨品，已連續三周呈現年減27%的頹勢，最新的海運訂艙數據也顯示，傳統9月底耶...

歐盟加速汰除俄國油氣

在美方的強大壓力下，歐盟執委會主席范德賴恩10日表示，歐盟正考慮加快汰除使用俄羅斯油氣，作為對俄國新制裁措施的一環。

日銀擬定拋售ETF策略

路透引述知情人士說法報導，日本銀行（央行）正擬定拋售手中大量指數股票型基金（ETF）的策略，這將是總裁植田和男終結大規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。