日銀擬定拋售ETF策略

路透引述知情人士說法報導，日本銀行（央行）正擬定拋售手中大量指數股票型基金（ETF）的策略，這將是總裁植田和男終結大規模貨幣刺激措施的最後一步。

不過，知情人士也強調，日銀尚未就何時做出決定形成共識，日本首相石破茂請辭引發政局動盪，已導致日銀面臨的情勢複雜化。分析師認為，日銀不太可能在下周政策會議上決定拋售ETF，但植田和男或許會在會後記者會上談論這個議題。

日銀為振興低迷經濟2010年開始收購ETF，直到去年才停止，目前持有37兆日圓（2,510億美元）ETF。由於拋售ETF市場影響可能很大，日銀一直未透露可能開始拋售ETF的時間，對拋售ETF的確切方式也保持緘默。

不過，日銀最近已開始提供較明確暗示。日銀副總裁冰見野良三本月稍早表示，日銀將思考如何處置手上持有的流通ETF及不動產信託基金，並強調將參考拋售2002至2010年買進股票的經驗，協助銀行業者抵禦股價大跌帶來的嚴重虧損。消息人士認為，這番言論暗示日銀將以一次一小批方式在市場上逐步拋售ETF，而非選擇其他作法，例如轉移ETF至政府機構。

相較於最終會到期的日本公債，ETF沒有期限，除非主動拋售，否則ETF不會從日銀資產負債表消失。