川普掌控Fed 雙軌並進

川普設法奪取聯準會（Fed）控制權，正以雙軌加速進行。美國政府已經請求上訴法院推翻暫時禁止川普開革Fed理事庫克的裁定；而國會最快本周通過由米倫遞補另一席Fed理事的人事案。下周可能形成庫克、米倫都參加Fed決策會議的局面。

9日深夜，聯邦法官准予Fed理事庫克阻擋川普對她下達的撤職令。無論就庫克本人以及Fed獨立性而言，都是一場極關鍵的勝利，讓她至少暫時保住職位，並能參與下周攸關全年利率走向的表決。市場預期，聯邦公開市場委員會（FOMC）官員將在會中決議實施今年首次的降息。

但川普政府已表示，將就庫克免職一案提出上訴。此案可能不久就會上訴到最高法院。外界預期，最高法院在其他相關案件中，傾向削弱獨立聯邦機構的職位保障，不過在今年5月的一項判決中，最高法院特別強調Fed的歷史特殊性，暗示其待遇不同於其他機構。

10日上午，參院銀行委員會以13比11票，通過由川普顧問米倫遞補Fed另一席理事的人事案，最快可能在本周進行全院表決，讓他趕上下周Fed開會。這是一項前所未見的安排：白宮現職請無薪假，待結束在Fed理事會的任期後再返回原職。

共和黨則幾乎未表異議，且火速推動米倫的人事案，自白宮送交提名僅八天，便交付全院表決。相較下參院最近同意八位新任Fed理事，耗時介於72至310天。

市場已普遍預期下周將降息1碼（0.25個百分點）。除了決定利率，與會官員也將提交最新一季的經濟預測，這些預測將左右市場對Fed下一步動向的判斷。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯引述分析人士指出，有官員指控庫克於2021年在房貸申請中提供不實陳述以獲取更佳條件，川普幾天後就將庫克免職，從法院判決來看，其決策失之草率，反而讓她得以暫保職位。庫克2022年接替葉倫出任理事至今。