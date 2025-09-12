8月核心CPI升幅符合預估 美通膨未惡化…降息成定局

美國8月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都與7月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業救濟金人數大幅增至近四年來最高，預料聯準會（Fed）下周降息已成定局。

美國勞工部11日公布，8月整體CPI比7月上升0.4%，高於預估的0.3%，更高於7月時的0.2%升幅；比去年同期上升2.9%，符合預估，高於7月時的2.7%升幅，也是今年1月以來最大升幅。

美國核心CPI月增率

8月核心CPI比7月上升0.3%，符合預估，也與7月升幅相同；比去年同期上升3.1%，符合預估，也與7月時的升幅相同。核心產品類CPI升幅加速，主因新車、舊車、成衣及家電等產品上漲；在服務類方面，機票漲幅達到三年來最大。另外居住成本比7月上升0.4%，是今年來最大升幅，反映房租及飯店住宿價格都上漲。

食品業者表示已經調高售價，因為關稅升高；沃爾瑪、目標百貨與百思買等大型零售業者指出，已經將一些關稅成本反映在售價上，未來還將轉嫁更多。

8月扣除通膨後的實質平均時薪比去年同期上升0.7%，升幅低於7月時的1.2%；實質平均周薪年升0.4%，低於7月時的1.1%升幅（原先公布的升幅是1.4%）。

另外，止於9月6日的上周首次申領失業救濟金人數為26.3萬人，遠高於彭博訪調預估的23.5萬人，及之前一周時的23.6萬人；8月30日止當周的連續申領失業給付者為193.9萬人，低於預估的195萬人，比之前一周時的194萬人略減。

經濟學者指出，核心CPI升幅並未明顯擴大，顯示8月1日新關稅實施後通膨並未急速上升；而最新一周失業人數激增，進一步證明就業市場走軟，因此幾乎可以確定9月Fed會議將恢復降息。不過由於通膨仍然居高，可能使10月及12月會議的降息路徑較為複雜。金融市場則預期這兩次會議都將繼續降息。

Principal資產管理公司首席全球策略師沙阿說，「今天的CPI報告被申領失業金人數蓋過。雖然CPI略高於預期，但這不會讓Fed在下周宣布降息時感到猶豫。如果說有什麼不同的話，那就是申領失業救濟金人數激增，將給Fed的決策增添迫切感」。