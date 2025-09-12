川普盟友中彈…預期管制將變嚴格 助漲槍枝類股

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡。消息傳出後，投資人預期這起槍擊事件將推動更嚴格的槍枝管制，使消費者提前搶購，因此美國槍枝類股應聲走高。歷史上這類事件通常反而成為推升短期需求的催化劑。

31歲的柯克是美國右翼最具影響力的人物之一，幫助團結年輕選民支持共和黨，是保守派倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的創辦人兼執行長，這是個活躍在3,500多所大學校園的保守派青年組織。

槍擊事發時，柯克正在猶他谷大學的一次戶外活動上發表演說，遭一名襲擊者開槍擊中頸部，隨即癱軟倒地，被緊急送往醫院後不治身亡。

川普在一篇社群媒體貼文中表示：「偉大、甚至堪稱傳奇的查理·柯克去世了。在美國，沒有人比查理更了解或更能抓住年輕人的心。」川普已下令為柯克降半旗四天。

槍枝製造商史密斯威森（Smith & Wesson Brands）10日收盤大漲6.7%；同業斯特姆魯格公司（Sturm, Ruger & Company）收盤勁揚3%；製造狩獵、射擊等戶外運動用品的業者American Outdoor Brands和Outdoor Holding Company收盤都大漲5%左右。

據信，擊中柯克的子彈是從數百公尺外射出的。猶他谷大學發言人特里諾說：「我們認為子彈是從Losee中心大樓射出的，該大樓距離柯克發表演講的庭院約200碼（約182公尺）。」嫌疑槍手開槍時，子彈應是越過了聚集在一起聽柯克演講的人群。

柯克遇刺身亡，代表美國政治暴力升級的一個分水嶺。有專家擔憂，這將更撕裂早已分化的美國社會，恐激起更多動亂。