川普盟友中彈…預期管制將變嚴格 助漲槍枝類股

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普盟友政治評論員柯克遭槍擊身亡。（彭博資訊）
川普盟友政治評論員柯克遭槍擊身亡。（彭博資訊）

美國總統川普的政壇盟友、保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）10日在猶他谷大學一場活動中遭到槍擊身亡。消息傳出後，投資人預期這起槍擊事件將推動更嚴格的槍枝管制，使消費者提前搶購，因此美國槍枝類股應聲走高。歷史上這類事件通常反而成為推升短期需求的催化劑。

31歲的柯克是美國右翼最具影響力的人物之一，幫助團結年輕選民支持共和黨，是保守派倡議組織「美國轉折點」（Turning Point USA）的創辦人兼執行長，這是個活躍在3,500多所大學校園的保守派青年組織。

槍擊事發時，柯克正在猶他谷大學的一次戶外活動上發表演說，遭一名襲擊者開槍擊中頸部，隨即癱軟倒地，被緊急送往醫院後不治身亡。

川普在一篇社群媒體貼文中表示：「偉大、甚至堪稱傳奇的查理·柯克去世了。在美國，沒有人比查理更了解或更能抓住年輕人的心。」川普已下令為柯克降半旗四天。

槍枝製造商史密斯威森（Smith & Wesson Brands）10日收盤大漲6.7%；同業斯特姆魯格公司（Sturm, Ruger & Company）收盤勁揚3%；製造狩獵、射擊等戶外運動用品的業者American Outdoor Brands和Outdoor Holding Company收盤都大漲5%左右。

據信，擊中柯克的子彈是從數百公尺外射出的。猶他谷大學發言人特里諾說：「我們認為子彈是從Losee中心大樓射出的，該大樓距離柯克發表演講的庭院約200碼（約182公尺）。」嫌疑槍手開槍時，子彈應是越過了聚集在一起聽柯克演講的人群。

柯克遇刺身亡，代表美國政治暴力升級的一個分水嶺。有專家擔憂，這將更撕裂早已分化的美國社會，恐激起更多動亂。

美國 槍擊 槍枝管制

延伸閱讀

執政半年成績單曝光？智庫指川普上任後「美國民主倒退」：鼓勵民粹強人領袖

川普盟友柯克中槍身亡 塔羅老師看星盤驚：難以迴避的「命定之日」

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

川普率白宮官員華府用餐 遇挺巴民眾嗆「當代希特勒」

相關新聞

美8月CPI升幅符合預估 聯準會下周降息幾成定局

美國八月核心消費者物價指數（ＣＰＩ）月升幅及年升幅都與七月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付...

亞馬遜攻AR眼鏡槓Meta 旗下自駕小黃免費搭乘上路

亞馬遜（Amazon）傳出正在開發一款供消費者使用的擴增實境（AR）眼鏡，要跟臉書母公司Meta搶占市場。另外，亞馬遜旗...

歐元區經濟穩健 利率維持不變 符合市場預期

歐洲央行（ECB）11日果如市場預期，一連兩次會議維持利率不變，認定通膨壓力已受控制，而歐元區經濟在美國關稅威脅下仍紮實...

美海運旺季不見拉貨潮 大陸進口貨品連三周年減27%

根據Vizion的數據，美國從中國大陸進口的貨品，已連續三周呈現年減27%的頹勢，最新的海運訂艙數據也顯示，傳統9月底耶...

歐盟加速汰除俄國油氣

在美方的強大壓力下，歐盟執委會主席范德賴恩10日表示，歐盟正考慮加快汰除使用俄羅斯油氣，作為對俄國新制裁措施的一環。

日銀擬定拋售ETF策略

路透引述知情人士說法報導，日本銀行（央行）正擬定拋售手中大量指數股票型基金（ETF）的策略，這將是總裁植田和男終結大規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。