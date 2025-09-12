美釋放數百韓企工人 僅有一人選擇留下來
在美國遭拘留的數百名南韓工人11日獲釋。川普允許他們繼續留在美國，以訓練美國勞工，但只有一人選擇留下來，其他人則被大巴載到亞特蘭大國際機場，搭乘包機返回南韓，預計12日飛抵仁川機場。
南韓總統李在明11日表示，業者只是需要專門技術人員安裝設備、建造工廠，因為美國沒有可用工人，這起事件可能嚴重衝擊未來對美國直接投資。他說，這些工人遲遲難以取得簽證，才被捲入行動，對突襲之舉感到不解。南韓正與美方討論簽證事宜，可能會擴大配額或增加新的簽證類別。
南韓業界觀察家指出，美方突襲不只羞辱盟友，且在兩國經濟關係留下深深傷痕，強化外國在美投資不確定性。也有人說，此事帶來一線希望，可望讓長期困擾韓企的簽證問題受到關注。
現代汽車和LG新能源在美國喬治亞州工地，上周遭美方突襲拘留數百人，316人為南韓籍。工人上銬被帶走畫面，在南韓引發怒火。
美韓領袖下月會面，可能變得尷尬。李在明和川普有望在10月底亞太經合會場邊，二度舉行雙邊會談。
