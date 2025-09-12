又見次貸之亂？ 美車貸商聲請破產清算

美國次級汽車貸款機構Tricolor Holdings已聲請破產清算，可能導致摩根大通、巴克萊等銀行蒙受數億美元的損失。美國司法部同時已啟動調查該公司涉嫌詐欺的指控。

總部位於達拉斯的Tricolor聚焦美國西南部無證移民的二手車銷售商和次級抵押貸款機構，包括專門為低收入西裔客戶提供融資，這些客戶通常信評較低或沒有信用評分。該公司為籌措放貸資金，部分透過將貸款打包成資產擔保證券（ABS）來賣給債券投資者。

彭博報導，Tricolor在10日提交破產聲請未說明倒閉原因。但危機端倪已在前一天出現，當時地區銀行五三銀行（Fifth Third Bancorp）發現一家商業借款人客戶涉詐欺，致面臨達2億美元資產減損。知情人士透露，該客戶即Tricolor，摩根大通與巴克萊銀行正為Tricolor相關貸款損失做準備。摩根大通和五三銀行各自承擔約2億美元曝險部位，巴克萊銀行也被列為Tricolor有擔保貸款機構之一。Tricolor於10日提交第七章破產聲請，宣告公司負債、資產皆介於10億至100億美元間。