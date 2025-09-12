亞馬遜攻AR眼鏡槓Meta 旗下自駕小黃免費搭乘上路

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜（Amazon）傳出正在開發一款供消費者使用的擴增實境（AR）眼鏡，要跟臉書母公司Meta搶占市場。另外，亞馬遜旗下的自駕計程車事業Zoox 10日開始在賭城拉斯維加斯大道上讓大眾免費搭乘，挑戰Waymo和特斯拉（Tesla）自駕計程車服務。

兩位直接了解亞馬遜AR眼鏡開發的消息人士對The Information說，針對一般消費者的AR眼鏡開發案，內部代號為「Jayhawk」，將配備麥克風、喇叭、攝影機以及單眼全彩顯示器。

同時，亞馬遜也在為公司物流司機打造一款專用AR眼鏡，協助派送過程中的包裹分類與投遞；這個專案的內部代號是「Amelia」。

亞馬遜發言人對此表示，公司不對傳聞或臆測發表評論。

一位知情人士指出，亞馬遜開發中的AR眼鏡，採用中國大陸莫界科技的顯示技術，莫界未回應置評請求。

消息人士說，Meta預定在下周舉行的年度Connect大會上，發表新版AR眼鏡，Meta新AR眼鏡的定價目前還不清楚。

不過有傳言內部討論過800美元左右的價格。亞馬遜的消費者版本AR眼鏡，計劃在明年年底或2027年初推出，零售價格也尚未確定。

亞馬遜專供物流司機使用的AR眼鏡，據了解，最快可在明年第2季推出，初期計劃生產約10萬副。

Meta在AR眼鏡這個市場，已經開發過多款不同版本。去年曾展示取名「Orion」的原型機，具備雙眼顯示器，預定下周在Connect大會亮相的產品，據說因成本與技術考量，僅單眼設置顯示器。發表後估計今年稍晚上市。

亞馬遜與Meta在智慧眼鏡市場也有競爭。這類裝置沒有高科技的顯示器，但能透過語音提供AI助理功能。Meta目前販售的雷朋（Ray-Ban）智慧眼鏡，配備攝影機，可讓配戴者打電話，也能播放音樂，市場反應熱烈。相較之下，亞馬遜的Echo Frames關注度較低，目前版本的Echo Frames沒有攝影機，不過一位知情人士表示，亞馬遜正在開發具備攝影功能的新一代產品。

自駕計程車的業務進展方面，Zoox先在拉斯維加斯大道提供免費服務，是因為還在等候州政府核准收費。預期未來幾個月內就能拿到收費營運許可。Zoox的車輛幾乎都自動駕駛，只有在發出求助訊號時，才會由遠端的人工介入協助。

Zoox高階主管表示，Zoox的服務「很快」就會拓展到舊金山，公司已在該城市試驗好幾個月。今年稍晚和明年，還要進軍邁阿密、奧斯汀、亞特蘭大、洛杉磯等城市。

