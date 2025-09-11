快訊

涉中科院標案機密外洩 達運光電女董座複訊後聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲央行續維持利率不變 土耳其央行再度降息

中央社／ 法蘭克福/安卡拉11日綜合外電報導
隨著通膨降溫，加上與美國的貿易緊張局勢緩解，歐洲中央銀行（ECB）今天連續第2次會議決議維持利率不變。路透社
隨著通膨降溫，加上與美國的貿易緊張局勢緩解，歐洲中央銀行（ECB）今天連續第2次會議決議維持利率不變。路透社

隨著通膨降溫，加上與美國的貿易緊張局勢緩解，歐洲中央銀行（ECB）今天連續第2次會議決議維持利率不變。另外，土耳其央行今天則是再度降息。

法新社報導，在歐元區通膨率2.1%，接近歐洲央行目標2%的情況下，歐洲央行今天一如市場普遍預期，維持基準存款利率2%不變。

歐洲央行今天也上修2025年經濟成長預估，但微幅下調2026年成長預估，同時提高今、明年的通膨預測。

歐洲央行上修今年成長預估，從之前預估的0.9%調高至1.2%。同時下調明年成長預估，從之前預估的1.1%下修至1.0%。

至於通膨方面，歐洲央行微幅調高今年通膨預測至2.1%，明年通膨預測也提高至1.7%。

此外，土耳其央行在國內高達兩位數的通膨持續放緩下，今天再度調降政策利率。

土耳其當局今年3月逮捕隸屬反對派的伊斯坦堡市長引發抗議活動後，土耳其央行將基準利率調升至46%，接著於7月降息至43%。

土耳其央行今天再度降息，利率降至40.5%，降幅高於分析師預期的2個百分點。

土耳其央行也釋出訊號，若有需要，不排除再度升息。

央行聲明表示：「通膨展望若明顯偏離階段性目標，貨幣政策立場將會收緊。」

通膨 美國 土耳其 歐元區 伊斯坦堡

延伸閱讀

美股早盤／通膨數據不影響Fed降息預期 道瓊跳漲400點、標普再創新高

台指期夜盤暫守穩25000點 多方買盤推升…盤中最高攀25392點

市場預期Fed將於下周降息 法人分析「股債宜靈活操作」

土耳其3家電視台交由官方機構代管 檢方處置被質疑箝制輿論

相關新聞

今年狀況不同！美國傳統海運旺季貿易幾乎停擺 不只限於大陸進口

通常每年這個時候直到10月，是中國大陸生產的許多假期季節商品輸入美國的旺季，但今年情況完全不同。隨著中國大陸出口到美國的...

美股早盤／通膨數據不影響Fed降息預期 道瓊跳漲400點、標普再創新高

美國三大指數11日早盤全面上漲，市場認為最新發布的上月通膨數據，不會阻礙聯準會（Fed）下周降息。

點閱暴增就靠它！YouTube試行兩年 正式推「這項」神兵利器

網路影音平台YouTube於10日宣布，正式推出已試行兩年的多國語言配音功能，該功能將在未來數周陸續上線，允許數百萬名Y...

歐洲央行續維持利率不變 土耳其央行再度降息

隨著通膨降溫，加上與美國的貿易緊張局勢緩解，歐洲中央銀行（ECB）今天連續第2次會議決議維持利率不變。另外，土耳其央行今...

1月來最高年增幅！美國8月CPI年增2.9% 分析師：不致阻礙Fed降息腳步

最新數據顯示，美國8月消費者物價指數（CPI）年增率達2.9%，寫下今年1月來最高年增幅。不過，有分析師指出，這不太可能...

美8月核心CPI升幅未見惡化 上周初領失業金人數增…Fed本月降息成定局

美國8月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都與7月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。