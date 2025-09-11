歐洲央行續維持利率不變 土耳其央行再度降息

隨著通膨降溫，加上與美國的貿易緊張局勢緩解，歐洲中央銀行（ECB）今天連續第2次會議決議維持利率不變。另外，土耳其央行今天則是再度降息。

法新社報導，在歐元區通膨率2.1%，接近歐洲央行目標2%的情況下，歐洲央行今天一如市場普遍預期，維持基準存款利率2%不變。

歐洲央行今天也上修2025年經濟成長預估，但微幅下調2026年成長預估，同時提高今、明年的通膨預測。

歐洲央行上修今年成長預估，從之前預估的0.9%調高至1.2%。同時下調明年成長預估，從之前預估的1.1%下修至1.0%。

至於通膨方面，歐洲央行微幅調高今年通膨預測至2.1%，明年通膨預測也提高至1.7%。

此外，土耳其央行在國內高達兩位數的通膨持續放緩下，今天再度調降政策利率。

土耳其當局今年3月逮捕隸屬反對派的伊斯坦堡市長引發抗議活動後，土耳其央行將基準利率調升至46%，接著於7月降息至43%。

土耳其央行今天再度降息，利率降至40.5%，降幅高於分析師預期的2個百分點。

土耳其央行也釋出訊號，若有需要，不排除再度升息。

央行聲明表示：「通膨展望若明顯偏離階段性目標，貨幣政策立場將會收緊。」