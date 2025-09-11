美股早盤／通膨數據不影響Fed降息預期 道瓊跳漲400點、標普再創新高

美國三大指數11日早盤全面上漲，市場認為最新發布的上月通膨數據，不會阻礙聯準會（Fed）下周降息。

道瓊工業指數上漲444點或0.9%、標普500指數漲0.5%、那斯達克指數漲0.4%。費城半導體指數漲0.8%、台積電ADR跌0.08%。

美國勞工部公布，8月消費者物價指數年增幅為2.9%，且無論年比或月比，均寫下1月來最快增速。

不過，根據芝商所FedWatch工具，交易員仍高度預期聯準會在9月17日降息1碼，甚至降息2碼的押注也略為升高。

另外，美國止於9月6日的上周初領失業救濟金人數，比前一周增加2.7萬人至26.3萬人，比市場預期多。

Freedom資本市場首席市場策略師伍德說，最新的數據，依舊反映Fed降息1碼會是輕而易舉的決定，且依舊不能排除降息2碼，尤其是考量到初領失業救濟金數據。他說，重點是關注10年期美債殖利率，如果出現3字頭，那麼市場可能迎來一波漲勢。

個股消息方面，前市飆漲36%的甲骨文股票，早盤將漲勢回吐，跌近4%。