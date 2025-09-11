快訊

美股早盤／通膨數據不影響Fed降息預期 道瓊跳漲400點、標普再創新高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
儘管美國上月通膨升溫，市場認為不會阻礙Fed下周降息，帶動美股11日早盤上攻。路透
儘管美國上月通膨升溫，市場認為不會阻礙Fed下周降息，帶動美股11日早盤上攻。路透

美國三大指數11日早盤全面上漲，市場認為最新發布的上月通膨數據，不會阻礙聯準會Fed）下周降息。

道瓊工業指數上漲444點或0.9%、標普500指數漲0.5%、那斯達克指數漲0.4%。費城半導體指數漲0.8%、台積電ADR跌0.08%。

美國勞工部公布，8月消費者物價指數年增幅為2.9%，且無論年比或月比，均寫下1月來最快增速。

不過，根據芝商所FedWatch工具，交易員仍高度預期聯準會在9月17日降息1碼，甚至降息2碼的押注也略為升高。

另外，美國止於9月6日的上周初領失業救濟金人數，比前一周增加2.7萬人至26.3萬人，比市場預期多。

Freedom資本市場首席市場策略師伍德說，最新的數據，依舊反映Fed降息1碼會是輕而易舉的決定，且依舊不能排除降息2碼，尤其是考量到初領失業救濟金數據。他說，重點是關注10年期美債殖利率，如果出現3字頭，那麼市場可能迎來一波漲勢。

個股消息方面，前市飆漲36%的甲骨文股票，早盤將漲勢回吐，跌近4%。

今年狀況不同！美國傳統海運旺季貿易幾乎停擺 不只限於大陸進口

通常每年這個時候直到10月，是中國大陸生產的許多假期季節商品輸入美國的旺季，但今年情況完全不同。隨著中國大陸出口到美國的...

點閱暴增就靠它！YouTube試行兩年 正式推「這項」神兵利器

網路影音平台YouTube於10日宣布，正式推出已試行兩年的多國語言配音功能，該功能將在未來數周陸續上線，允許數百萬名Y...

1月來最高年增幅！美國8月CPI年增2.9% 分析師：不致阻礙Fed降息腳步

最新數據顯示，美國8月消費者物價指數（CPI）年增率達2.9%，寫下今年1月來最高年增幅。不過，有分析師指出，這不太可能...

美8月核心CPI升幅未見惡化 上周初領失業金人數增…Fed本月降息成定局

美國8月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都與7月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付...

全球8月原油供給創新高 IEA：供應過剩持續抑制油價

國際能源總署（IEA) 今天表示，隨著石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）及其他國家增產，使8月全球原油供應創下歷史新高...

