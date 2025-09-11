1月來最高年增幅！美國8月CPI年增2.9% 分析師：不致阻礙Fed降息腳步

快訊

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
最新數據顯示，美國8月消費者物價指數（CPI）年增率達2.9%，寫下今年1月來最高年增幅。不過，有分析師指出，這不太可能阻礙聯邦準備理事會（Fed）預計下週降息的腳步。美聯社
法新社報導，美國勞工部今天公布，上月CPI年增率從7月的2.7%上升至2.9%，高於市場預期。美國總統川普（Donald Trump）實施的關稅措施正持續影響美國經濟。

經濟學家正設法評估川普關稅僅造成一次性的物價上漲，或是推升通膨持續上揚。

美國上月CPI月增0.4%，較7月的0.2%加速上升。

剔除價格波動較大的食品和能源項目後，8月核心CPI年增率達3.1%，符合預期。

市場正緊盯本週出爐的通膨數據，因為這往往會影響到聯準會決策。不過，Nationwide首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）受訪指出：「不論CPI數據如何，Fed幾乎篤定將於下週開始降息。」

聯準會預計於下週舉行貨幣政策會議。

