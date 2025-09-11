1月來最高年增幅！美國8月CPI年增2.9% 分析師：不致阻礙Fed降息腳步
最新數據顯示，美國8月消費者物價指數（CPI）年增率達2.9%，寫下今年1月來最高年增幅。不過，有分析師指出，這不太可能阻礙聯邦準備理事會（Fed）預計下週降息的腳步。
法新社報導，美國勞工部今天公布，上月CPI年增率從7月的2.7%上升至2.9%，高於市場預期。美國總統川普（Donald Trump）實施的關稅措施正持續影響美國經濟。
經濟學家正設法評估川普關稅僅造成一次性的物價上漲，或是推升通膨持續上揚。
美國上月CPI月增0.4%，較7月的0.2%加速上升。
剔除價格波動較大的食品和能源項目後，8月核心CPI年增率達3.1%，符合預期。
市場正緊盯本週出爐的通膨數據，因為這往往會影響到聯準會決策。不過，Nationwide首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）受訪指出：「不論CPI數據如何，Fed幾乎篤定將於下週開始降息。」
聯準會預計於下週舉行貨幣政策會議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言