美8月核心CPI升幅未見惡化 上周初領失業金人數增…Fed本月降息成定局

美國8月核心消費者物價指數（CPI）月升幅及年升幅都與7月相同，而且符合預估，顯示通膨並未大幅惡化，加上首次申領失業給付人數大幅增加，預料聯準會（Fed）9月17日降息幾乎已成定局。

8月整體CPI比7月上升0.4%，高於預估的0.3%，更高於7月時的0.2%升幅；比去年同期上升2.9%，符合預估，高於7月時的2.7%升幅。

核心CPI比7月上升0.3%，符合預估，也與7月升幅相同；比去年同期上升3.1%，符合預估，也與7月時的升幅相同。

8月扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期上升0.7%，升幅低於7月時的1.2%；實質平均周薪年升0.4%，低於7月時的1.1%升幅（原先公布的升幅是1.4%）。

最新一周（9月6日止）首次申領失業救濟金人數為26.3萬人，遠高於預估的23.5萬人，及之前一周時的23.6萬人；前周（8月30日止）連續申領失業給付者為193.9萬人，低於預估的195萬人，比之前一周時的194萬人略增。

經濟學者指出，核心CPI升幅並未明顯擴大，顯示8月1日新關稅實施後通膨並未急速上升；而最新一周失業人數激增，進一步證明就業市場走軟，因此幾乎可以確定9月Fed會議將恢復降息。