全球8月原油供給創新高 IEA：供應過剩持續抑制油價

國際能源總署（IEA) 今天表示，隨著石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）及其他國家增產，使8月全球原油供應創下歷史新高，預估未來油市可能供應過剩，持續抑制油價上漲。

法新社報導，包含沙烏地阿拉伯和俄羅斯和在內的OPEC+八名主要成員過去數年限制生產後，自今年4月來逐步提高產能。OPEC+於7日宣布將再次增產。

除OPEC+以外，美國、巴西、加拿大、蓋亞那與阿根廷等非成員國的產量也持續攀升，IEA指出，這些國家的產量已達到或接近歷史高點。

IEA表示，儘管8月原油需求小幅成長，但今年油市可能出現供應過剩情況。

IEA預估，今年全球原油總供應將增加270萬桶至每日1億580萬桶，需求預料增至每日1億390萬桶。

展望2026年，原油供應預計進一步攀升至每日1億790萬桶，需求則將成長至1億460萬桶。

IEA在最新每月石油市場報告中表示：「由於市場預期即將出現供過於求，投資人持續看空油市，使油價任何上漲動能受到限制。」