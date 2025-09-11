無現金化趨勢日盛 埃及電信電子錢包交易激增80%、達7.18億筆

埃及電子錢包產業成長快速，2025年第二季金融交易量較去年同期成長80%，達到7.18億筆。電子錢包不僅解決當地無銀行帳戶貧民的收匯款煩惱，外國觀光客也可持護照到任一電信營運商註冊電子錢包，在埃及觀光旅途中收付款。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，根據埃及國家電信監管局（NTRA）近期數據，電子錢包交易總金額從去年的5486億埃鎊攀升72%，今年第二季達到9430億埃鎊。

埃及的電子錢包由4大電信營運商營運，分別是由Vodafone 經營的Vodafone Cash、Orange的OrangeMoney、Etisalat的e&Cash，和WE的WE Pay。

民眾只要擁有當地行動電話號碼，即可憑身分證到以上電信營運商註冊一個電子錢包，並開始進行交易。而且除電信營運商外，民眾也可以到許多經授權的商店、加油站，或飲料零食亭，用現金為電子錢包儲值來進行收付款。

這對埃及當地廣大的民眾來說相當便利。因為在埃及1億1000萬人口中，有廣大的社會中下階層人民無法在當地銀行開立帳戶。在過去，如果外地親友需要用錢，匯款對他們會是一大難題。

基礎等級的電子錢包雖有交易金額和帳戶餘額的限制，但對於日常小額消費、車資，和支付小費來說完全足夠。除非要獲得電子錢包的完整功能和進行大額交易，否則以行動電話註冊的電子並不需要連結銀行帳戶。

甚至外國遊客來埃及觀光時，也可以使用護照在開羅機場找到電信營運商辦理一張SIM卡，並註冊一個電子錢包。

報導指出，Vodafone Cash保持埃及電子錢包市場的龍頭老大，市占率55%；隨後是e&Cash（21%），然後是Orange Cash（19%）和WE Pay（5%）。

報導分析從電子錢包的交易類別來看，個人對個人轉帳（P2P）交易數量最多，占54%；其次是手機和網路儲值（20%）、存款（19%）、提款（5%）；最後是包括支付帳單、捐款和零售購物在內的其他轉帳交易類別（2%）。

為鼓勵民眾更廣泛使用電子錢包以及增強安全性，埃及國家電信監管局也推出新法規，以減少詐欺和保護用戶。

埃及國家電信監管局最近還新增一項服務，允許海外埃及人直接從海外匯款到埃及當地民眾的電信電子錢包，讓海外僑民更容易使用官方數位金融管道管理財務和匯款。

「僑匯」是埃及除了觀光旅遊和蘇伊士運河通行費以外的第3大美元收入來源。