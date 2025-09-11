美國經濟數據強化 Fed降息預期、亞股多收高
最新公布的8月美國生產者物價指數（PPI）與前月相比意外下滑，強化市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的預期，亞洲股市主要指數今天多收高，延續近日反彈走勢。
法新社報導，過去數月市場表現穩重，部分股市更迭創新高。美國近期公布的一些數據顯示經濟正在放緩，使投資人看好聯準會將重啟貨幣寬鬆週期。
美國勞工部昨天公布，8月PPI月比下滑0.1%，為4月以來首度出現月減情形，使市場感到意外；分析師原本預期會上升0.3%。7月PPI也遭下修。
日前公布的資料顯示，美國8月非農就業新增人數遠低於預期；本週稍早公布的報告更指出，截至3月的過去12個月內，美國就業成長人數可能會下修91萬1000人，進一步強化降息可能性。
這些數據緩解美國總統川普（Donald Trump）關稅政策可能再次推升通膨上揚的疑慮，有些分析師已對此發出警告。新數據為Fed降息以支持疲軟就業市場提供空間。
投資人正緊盯預計今天稍晚出爐、更具指標意義的美國消費者物價指數（CPI）報告，可能對Fed降息次數與幅度產生重大影響。
亞股方面，東京股市今天收漲逾1%，連續第2天創新高。日本軟銀集團 （Softbank）旗下安謀國際科技公司（ARM Holdings）新發表人工智慧（AI）平台，助攻股價大漲10%，提振市場交易氛圍。
上海、台北、首爾及馬尼拉股市均收高；香港、雪梨及威靈頓股市收低。
