點閱暴增就靠它！YouTube試行兩年 正式推「這項」神兵利器

網路影音平台YouTube於10日宣布，正式推出已試行兩年的多國語言配音功能，該功能將在未來數周陸續上線，允許數百萬名YouTuber將自己的影片配上不同語言，有助於觸及更廣大的海外觀眾。

科技媒體TechCrunch報導，這項功能原先在2023年發布，起初只有少數大咖創作者能試用，例如野獸先生（MrBeast）、Mark Rober、主廚奧利佛等人。

在YouTube推出人工智慧（AI）驅動的自動配音工具前，創作者只能使用第三方配音服務。YouTube這款自動配音工具採用同集團Google的AI模型Gemini，可模仿創作者的聲調與情緒。

自從推出這項工具後，YouTube表示，幾位測試者已體驗到該功能的助益，那些上傳多國語言音軌的創作者，平均超過25%的流量來自使用影片非主要語言的地區。例如，主廚奧利佛在上傳多國語言音軌後，影片觀看數暴增兩倍。

此外，YouTube也自6月起，對特定創作者開放多國語言縮圖測試，他們能將縮圖文字以自訂的外語呈現，平台再依據觀眾的語言偏好，顯示相對應的縮圖。