美國收手了？擬減少對歐軍援 立陶宛強調自主防衛但仍盼支持

外媒日前傳出，美國已通知北約波羅的海國家，將削減包括立陶宛在內的軍事援助計畫。立陶宛總統顧問馬圖利奧尼斯近日表示，立陶宛正與美國討論如何替代相關援助，並呼籲不要過度戲劇化美方的決策。

「華盛頓郵報」日前引述知情人士的消息報導，美國計畫減少對面臨俄羅斯的前線歐洲國家軍援，包括「333條款」（Section 333）以及「波羅的海安全倡議」（Baltic Security Initiative）資金，規模達數億美元。這些資金原計畫用於購買武器、訓練特種部隊及加強情報蒐集等，目的在提升對俄羅斯的防禦能力。

美國國會授權的「333條款」原本用來援助外國安全部隊建設與訓練，愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛為主要受惠國。「波羅的海安全倡議」是美國國防部支持3個國家發展武裝部隊軍事能力等的計畫。

立陶宛國防部官員先前證實，雖未收到美國正式書面通知，但已出現相關討論與跡象。

馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）9日接受當地媒體訪問時指出，這項削減金額每年約6000萬美元（約新台幣18億元），占立陶宛國防預算約1.5%，與10年前占比10%相比，影響有限。

但他仍強調，立陶宛政府正尋求替代方案與合作模式，以確保國防與戰略穩定，並希望美國能維持合作計畫，繼續駐紮美軍在立陶宛。

自2019年以來，美軍持續在立陶宛輪調部署，目前約有1000名美國士兵駐紮當地。

立陶宛外長布德里斯（Kestutis Budrys）表示，立陶宛已在多個層面向美國表達期望，強調美國投入的每1美元，能在武器裝備的維護、訓練與後續投資上產生3至12美元的綜合效益，對雙方都有利，也對俄羅斯構成戰略威懾。

布德里斯補充，波羅的海安全倡議的最終決策仍需提交美國國會審議，立陶宛將持續提出論據，證明維持合作對各方有利。

國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）也在臉書發文表示，希望立陶宛議員能協助遊說美國國會，爭取維持對北約東部成員國的軍事支持。

馬圖利奧尼斯指出，立陶宛已具備相當國防能力，能在一定程度上自主應對安全需求。他強調，不應過度戲劇化美方的調整，但仍重視美國在財政與政治上的支持，希望計畫能延續。