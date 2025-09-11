快訊

墨西哥出招？擬徵收大陸汽車50%關稅 北京：堅決反對設限

中央社／ 上海11日電
墨西哥政府10日表示，將把來自中國及其他亞洲國家的汽車關稅上調至50%。圖為製造業。圖／AI生成
墨西哥政府10日表示，將把來自中國及其他亞洲國家的汽車關稅上調至50%。圖為製造業。圖／AI生成

墨西哥政府10日表示，將把來自中國及其他亞洲國家的汽車關稅上調至50%。中國外交部今天回應，堅決反對在他人脅迫下以各種名目對中國設限。有分析師認為，墨西哥此舉在安撫美國

中國官媒環球時報報導，中國外交部發言人林劍今日主持例行記者會。會上有記者提問，關於墨西哥計劃對中國和一些亞洲出口國生產的汽車和其他產品徵收高達50%的關稅，外交部有何回應？

林劍表示，中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義以及歧視性、排他性措施，堅決反對在他人脅迫下以各種名目對中國設限，損害中方的正當權益，「我們會根據實際情況堅決維護自身權益」。

林劍說，中國和墨西哥同為全球南方重要成員，互利共贏是中墨經貿合作的本質特徵。中方高度重視中墨關係發展，希望墨方與中方相向而行，共同推動世界經濟復甦和全球貿易發展。

墨西哥目前對中國汽車課徵的進口關稅為20%，當地政府表示，提高關稅的目的是為了保護當地就業，因為中國汽車以低價進入墨西哥市場，如果沒有一定程度的保護，幾乎無法競爭。

路透社報導引述分析師表示，墨西哥此舉旨在安撫美國。

