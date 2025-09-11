加拿大省長率經貿團訪陸 陸流亡企業家敲警鐘：看似有利 其實落入中共陷阱

加拿大薩克其萬省（Saskatchewan）省長莫伊率領經貿團正訪問中國，當加中經貿關係回暖之際，一群流亡海外的中國民營企業家發出警告，提醒加拿大等國際企業前進中國要非常謹慎，因為中國政府慣用「關門打狗」戰術巧取豪奪。

在美國關稅重擊下，加拿大吹起重新拓展中國市場的風向球。莫伊（Scott Moe）亦是6年來首度訪中的加拿大省長。

莫伊是最積極推動與中國建立緊密經貿關係的省長，因為農業是薩省經濟最大動力，中國是薩省油菜籽、豌豆、豬肉的主要出口地，但中國在8月對加拿大油菜籽開徵近76%的報復性附加關稅，接下來還可能對豌豆也實施類似措施。莫伊的經貿團就是希望建立好關係、打通中國市場。

渥太華和北京的對話交流也變得更緊密，6月加拿大總理卡尼（Mark Carney）和中國國務院總理李強通電話，強調務實合作；8月加中兩國經貿副部長在渥太華召開經貿聯委會。

在加拿大政商界人士陸續對中國拾起交往熱情的同時，一群流亡海外的中國民營企業家發出警語，提醒加拿大不要落入中國經濟脅迫的陷阱。

中國民營企業家權益保障聯盟9日在溫哥華召開記者會，宣布中國民主黨全國委員會共同主席王軍濤正式加入聯盟，擔任首席監護官一職，共同為推進中國的民主自由轉型而努力。

聯盟成員都是遭受中國迫害的民營企業家，許多人在「國企進，民企退」的浪潮下，一夕間財產被惡意沒收。

聯盟理事長孫金亮對中央社說：「我們都是活生生的例子，每個企業家都曾被讚揚是國家經濟生力軍、被捧上了天，但後來反被官員侵吞財產、構陷入獄。中共最愛關門打狗（引對方入手再施虐），外資企業到中國做生意別太天真了。」

中國民主黨溫哥華黨部主席郝丹是中國成功打入越南市場的首批企業家，商務部還讚揚他是「一帶一路」民營企業的標竿，隨後就用各種脅迫和恐嚇手段逼他交出公司股權。

郝丹說，加拿大和中國做生意看似有利，其實是落入中共的經濟脅迫陷阱。「中國市場龐大，但由政府高度操控。簽下的訂單、承諾的採購，隨時可能被取消。加拿大要明白今天能賣菜籽、賣小麥，明天可能因為一點政治摩擦就被禁了。」

1994年便流亡美國的王軍濤很理解加拿大現在對美國川普政府的不滿，但他說：「美國總統會換人，美國制度是完善的，這些都是中國不可能擁有的，它們一黨專政，法理又是黨說了算的，和這樣的國家做生意，絕對是危如累卵。」