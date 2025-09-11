從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要開始讓消費者習慣「這價位」

自2017年以來，蘋果iPhone售價幾乎沒有太大變化。新發表的iPhone 17 Pro起價為1099美元，只比iPhone X貴100美元。不過彭博分析指出，新的iPhone 17系列雖然未如外界預期在川普關稅因素下大漲價，但蘋果「佛心」不可能持續太久，從17的定價策略中可嗅出「情勢即將改變」。

彭博科技記者古爾曼（Mark Gurman）指出，蘋果2017年推出iPhone X，不僅帶來臉部辨識功能與時尚的全螢幕設計，也開創一個新類別：1000美元智慧手機。

這8年來iPhone價格幾乎沒有太大變化。儘管通膨壓力與技術升級持續不斷，iPhone 17 Pro起價1099美元，只比當年高出100美元。入門款iPhone售價799美元，也只比2017年同級機種高出100美元。

本周iPhone 17發表前，一些分析師原本預期會大幅漲價，特別是在美國總統川普即將對中國進口商品加徵關稅的背景下。然而，蘋果的調整相對溫和。Pro系列價格確實從999美元上調到1099美元，但蘋果同時將基本儲存容量加倍至256GB，以減輕漲價衝擊。

全新iPhone Air取代Plus系列，售價同樣上漲100美元，來到999美元。在消費者早已做好「關稅衝擊」心裡準備、今年稍早甚至有人提前換機的情況下，這次調價仍算溫和。

但古爾曼表示，這種「佛心」不會持續太久。蘋果不可能無限期自行吸收關稅成本，將iPhone生產線轉移到中國、印度之外，也無法完全解決成本上升的問題。蘋果已開始釋放訊號，下一步將是「2000美元iPhone的時代」。

今年推出的iPhone 17 Pro Max新增2TB容量，售價高達1999美元。這是iPhone首次觸及近2000美元的門檻。若蘋果不相信相當一部分消費者願意掏錢購買，也不會輕易設定這個價格。

走向已很明確。蘋果首款可折疊iPhone預計明年亮相，功能將媲美三星電子與谷歌推出的機種。這些對手的產品目前依規格不同，售價介於1799美元至2419美元之間。

由於單螢幕的iPhone Air售價為999美元，未來的折疊機將共用許多零組件，因此售價很可能至少是兩倍起跳，在升級儲存容量、加上保護殼與配件之後，價格勢必還會更高。

蘋果執行長庫克已向華爾街表示，他相信iPhone用戶已經準備好掏錢購買。

庫克在2023年的財報電話會議上說：「人們願意盡可能拉高預算，買下該類產品中最好的選擇。」他指出，iPhone已成為人們生活中不可或缺的一部分。消費者如今使用iPhone來支付、控制智慧家庭設備、管理健康，以及儲存銀行資料。