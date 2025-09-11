美又爆發次貸問題！這家貸款機構聲請破產 小摩、巴克萊等銀行恐受傷

美國次級汽車貸款機構Tricolor Holdings已聲請破產清算，可能導致摩根大通、巴克萊等銀行蒙受數億美元的損失。美國司法部同時已啟動調查該公司涉嫌詐欺的指控。

總部位於達拉斯Tricolor是聚焦於美國西南部無證移民的二手車銷售商和次級抵押貸款機構，包括專門為低收入西班牙裔客戶提供融資，這些客戶通常信評較低或沒有信用評分。該公司為了籌措放貸的資金，至少部份透過將貸款打包成資產擔保證券（ABS）來賣給債券投資者。

彭博報導，Tricolor在10日提交的破產聲請中並未說明倒閉原因。但危機的端倪已在前一天出現，當時地區銀行五三銀行（Fifth Third Bancorp）表示發現一家商業借款人客戶涉嫌詐欺，致使面臨高達2億美元的資產減損。知情人士透露，該客戶正是Tricolor，而摩根大通與巴克萊銀行也正為與Tricolor相關的貸款損失做準備。

英國金融時報報導，司法部已針對Tricolor詐欺指控展開調查，兩位知情人士說，焦點之一是Tricolor是否在多筆貸款中使用了相同的抵押品。

摩根大通和五三銀行各自承擔約2億美元的曝險部位，巴克萊銀行也被列為Tricolor的有擔保貸款機構之一。

Tricolor周三在德州提交第七章破產聲請，宣告公司負債與資產皆介於10億至100億美元間。第七章通常適用於無法靠減債或重組自救的企業，只能透過法院監督的程序出售資產。文件顯示，該公司至少有2.5萬債權人。

根據Kroll債券評級機構3月的報告，Tricolo手上有約14億美元的貸款組合。

Tricolor對無證移民放貸的業務模式在今年稍早就曾引發關注。一些投資人擔憂，在美國總統川普大規模打擊非法移民的情勢下，這種業務模式的風險加劇。川普多次矢言要展開「美國歷史上最大規模的驅逐行動」。

與許多非銀行的汽車貸款公司一樣，Tricolor將其貸款打包成資產擔保證券（ABS） 出售給債券投資人。自2022年以來，Tricolor已出售近20億美元的這類證券，許多仍在流通中，最新的一筆是今年6月發行的2.17億美元債券，由摩根大通和巴克萊率領發行。

知情人士說，摩根大通、巴克萊與五三銀行是Tricolor的「批發貸款（wholesale lending）」銀行，即為Tricolor提供短期信貸額度，以便讓Tricolor在出售資產擔保證券之前可以取得融資、先放出貸款。