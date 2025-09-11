快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

韓籍工人在美遭扣押返國　李在明：企業恐猶豫赴美設廠

中央社／ 首爾11日綜合外電報導
韓國總統李在明今天表示，美國突襲扣押的數百名韓籍工人，恐對未來韓企赴美投資產生重大影響。美聯社
韓國總統李在明今天表示，美國突襲扣押的數百名韓籍工人，恐對未來韓企赴美投資產生重大影響。美聯社

韓國總統李在明今天表示，日前在美國突襲行動中遭扣押的數百名韓籍工人預定今天下午獲釋並搭機返國。李在明說，美方這場行動令人困惑，恐對未來韓企赴美投資產生重大影響。

法新社報導，李在明指出，遭扣押的300多名韓國公民「排定於首爾時間今天下午3時（台灣時間下午2時）離開拘留設施」。他補充說，針對這起涉及韓國重大海外投資案的行動，首爾當局深感錯愕。

李在明表示，這起事件有可能對未來韓企直接赴美投資產生重大影響，尤其是在評估赴美設廠可行性時，企業將更加謹慎。

路透社報導，李在明在記者會上表示，此次突襲事件令人困惑，也讓韓企陷入極大混亂。他認為，這恐讓韓企未來在美投資時「心生猶豫」。

美國移民暨海關執法局（ICE）上星期在喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）現代汽車（Hyundai Motor）與LG合資電池廠逮捕近500人，其中約300人為韓籍。

遭扣押的316名韓國公民預計於首爾時間今天下午3時自拘留中心離開，搭乘包機返國。

首爾 李在明

延伸閱讀

ICE突襲現代車廠查非法移工 李在明：全力協助被拘南韓公民

李在明緩和兩韓緊張 對北韓心戰廣播「自由之聲」隔15年叫停

李在明宣布2經濟大招 翻轉南韓潛在經濟成長率下滑

李在明三方外交 美中選邊陷兩難

相關新聞

挑戰Meta！亞馬遜傳正在開發AR眼鏡 自駕計程車Zoox也免費上路了

美國科技巨人亞馬遜（Amazon）傳出正在開發一款供一般消費者使用的擴增實境（AR）眼鏡，要跟臉書母公司Meta Pla...

美又爆發次貸問題！這家貸款機構聲請破產 小摩、巴克萊等銀行恐受傷

美國次級汽車貸款機構Tricolor Holdings已聲請破產清算，可能導致摩根大通、巴克萊等銀行蒙受數億美元的損失。...

韓籍工人在美遭扣押返國　李在明：企業恐猶豫赴美設廠

韓國總統李在明今天表示，日前在美國突襲行動中遭扣押的數百名韓籍工人預定今天下午獲釋並搭機返國。李在明說，美方這場行動令人...

庫克暫保理事職位、米倫火速闖關 且看Fed下周開會的戲劇性收場

美國總統川普設法奪取聯準會（Fed）控制權，正以雙軌加速進行，且將決定誰會參與聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的表決。...

不只台股刷新高 日韓股市盤中也創歷史高點紀錄

在台股創新高之際，日股與韓股今天同樣再創新高，盤中上漲接近1%，跟進美股的火熱表現，反映市場押注聯準會即將降息將帶來暢旺...

甲骨文和OpenAI簽下算力合約高達3,000億美元 市值一舉直逼台積電

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI已和甲骨文（Oracle）簽下合約，未來五年內將採購3,000億美元的算力，金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。