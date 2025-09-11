韓籍工人在美遭扣押返國 李在明：企業恐猶豫赴美設廠
韓國總統李在明今天表示，日前在美國突襲行動中遭扣押的數百名韓籍工人預定今天下午獲釋並搭機返國。李在明說，美方這場行動令人困惑，恐對未來韓企赴美投資產生重大影響。
法新社報導，李在明指出，遭扣押的300多名韓國公民「排定於首爾時間今天下午3時（台灣時間下午2時）離開拘留設施」。他補充說，針對這起涉及韓國重大海外投資案的行動，首爾當局深感錯愕。
李在明表示，這起事件有可能對未來韓企直接赴美投資產生重大影響，尤其是在評估赴美設廠可行性時，企業將更加謹慎。
路透社報導，李在明在記者會上表示，此次突襲事件令人困惑，也讓韓企陷入極大混亂。他認為，這恐讓韓企未來在美投資時「心生猶豫」。
美國移民暨海關執法局（ICE）上星期在喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）現代汽車（Hyundai Motor）與LG合資電池廠逮捕近500人，其中約300人為韓籍。
遭扣押的316名韓國公民預計於首爾時間今天下午3時自拘留中心離開，搭乘包機返國。
