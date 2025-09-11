快訊

庫克暫保理事職位、米倫火速闖關 且看Fed下周開會的戲劇性收場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
米倫遞補Fed理事的人事案，最快可能在本周進入參院全院表決。路透
美國總統川普設法奪取聯準會（Fed）控制權，正以雙軌加速進行，且將決定誰會參與聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的表決。結局如何，也充滿懸疑。

周二深夜，聯邦法官准予Fed理事庫克阻擋川普對她下達的撤職令。無論就庫克本人以及Fed獨立性而言，都是一場極關鍵的勝利，讓她至少暫時保住職位，並能參與下周攸關全年利率走向的表決。市場預期，FOMC官員將在會中決議實施今年首次的降息。

周三上午，焦點轉向參院銀行委員會，共和黨正加速推動由川普顧問米倫遞補Fed另一席理事的人事案，最快可能在本周進行全院表決，讓他趕上下周Fed開會。

市場已普遍預期下周將降息1碼（0.25個百分點）。庫克過去多次在政策立場上和主席鮑爾一致；至於米倫是否會支持更大幅度的降息，目前不得而知，因為他尚未表態。

除了決定利率，與會官員也將提交最新一季的經濟預測，這些預測將左右市場對Fed下一步動向的判斷。

川普政府已表示，將就庫克免職一案提出上訴。此案可能不久就會上訴到最高法院。外界預期，最高法院在其他相關案件中，傾向削弱獨立聯邦機構的職位保障，不過在今年5月的一項裁決中，最高法院特別強調Fed的歷史特殊性，暗示其待遇不同於其他機構。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯引述分析人士指出，有官員指控庫克於2021年在房貸申請中提供不實陳述以獲取更佳條件，川普幾天後就將庫克免職，從法院裁定來看，其決策失之草率，反而讓她得以暫保職位。

由於不曾出現總統設法撤換Fed理事，聯準會法規定理事「因故」得以免職的條款也從未經過法院解釋。投銀 Evercore ISI 副董事長 Krishna Guha 認為，撤換標準僅適用於考量Fed官員在任職期間發生的事件，是否影響「有效忠實履行職務」。庫克2022年接替葉倫出任理事至今。

另一方面，米倫的人事案周三以13票對11票過了參院銀行委員會這關，這是重要一步，因為米倫同意一項前所未見的安排：白宮現職請無薪假，待結束在Fed理事會的任期後再返回原職。

米倫出任白宮經濟顧問委員會主席的人事案今年3月才經參院同意，他遞補的是2026年1月31日到期的Fed理事席位若屆時沒有確定的繼任人選，可繼續留任。

民主黨批評，這種「一人分飾兩角」的做法形同嘲諷Fed獨立於行政部門的原則。米倫則承諾將獨立行事。

共和黨則幾乎未表異議，且火速推動米倫的人事案，自白宮送交提名僅僅八天，便讓他交付全院表決。相較之下，參院最近同意八位新任Fed理事，耗時介於72至310天。

Fed 川普 職位

