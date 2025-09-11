不只台股刷新高 日韓股市盤中也創歷史高點紀錄

在台股創新高之際，日股與韓股今天同樣再創新高，盤中上漲接近1%，跟進美股的火熱表現，反映市場押注聯準會即將降息將帶來暢旺行情。

日經225指數11日盤中勁揚0.94%，創下44,251.65點的歷史新高。重量級個股軟銀（SoftBank）股價飆漲近 10%，連續第二天上漲。

南韓Kopsi指數盤中一度勁揚0.91%，報3,344.70點，再創新高。不過稍後回吐漲勢，拉回至接近平盤附近。

南韓總統李在明周四稍早在記者會上表示，他不認為有必要堅持一項原本擴大資本利得稅徵收對象的提案。

李在明說，7月底提出的官方提案要將資本利得稅課稅門檻從持股50億韓元（約72萬美元）下調至10億韓元，引發外界對政府是否真正致力於振興股市的質疑。

李在明表示：「有些人似乎將此視為一個考驗，看政府是否真的有決心推動股市活化。如果真是如此，我認為沒有必要堅持到底。我會把這個問題交由國會審議。」

該項原始提案將增加須繳稅的投資人數，當時曾引發韓股突然而至的下跌，並遭到散戶強烈反對。

李在明發表談話後，韓股Kospi周四一度上漲0.9%，但隨後漲幅全數回吐。前一天，Kospi創下歷史新高，部分原因是市場預期政府將撤回加稅計畫。

並非所有亞股優強勁上漲。澳股盤中跌0.19%，香港恆生指數早盤下跌1%，滬深300指數開盤下跌0.15%，上證綜合指數跌0.08%。