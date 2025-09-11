甲骨文和OpenAI簽下算力合約高達3,000億美元 市值一舉直逼台積電

華爾街日報引述知情人士報導，OpenAI已和甲骨文（Oracle）簽下合約，未來五年內將採購3,000億美元的算力，金額遠遠超過OpenAI當前的營收水準。

其實OpenAI早在7月即宣布，已和甲骨文簽下合約，將提供4.5百萬瓩（GW）的資料中心運算容量，但並未透露合約金額。

甲骨文周三股價狂飆36%，創下1992年以來最大漲幅，市值衝上約9,330億美元，超過摩根大通(JPMorgan Chase)，成為全球市值第12大公司，緊追台積電（2330）（1.05兆美元）在後。

這波漲勢也讓甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）一口氣暴增1,000億美元，一度超越馬斯克，登上全球首富。輝達（Nvidia）和亞洲供應商在內的AI概念股，也同步走揚。

甲骨文以資料庫軟體聞名，近年在火熱的雲端市場大發利市，並逐漸成為AI運算能力的重要供應商，直接和亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）和Google母公司Alphabet等雲端巨頭競爭。

據華爾街日報報導，OpenAI和甲骨文（Oracle）的合約將自2027年起生效，對雙方而言都是一場高風險的豪賭。OpenAI 今年6月才披露年營收約100億美元，還不到每年平均支出600億美元的1/5。甲骨文則把未來營收的一大部分押在單一客戶身上，且很可能必須舉債購買AI晶片，以支撐資料中心的運算需求。

甲骨文早在6月的文件中就暗示這筆交易，當時披露已簽下雲端服務協議，從2027年起每年將帶來超過300億美元的營收。隨著更多資料中心上線，甲骨文未來每年從OpenAI進帳的收入將進一步增加。

甲骨文周二表示，這類合約帶動該公司「剩餘履約義務」（RPO，尚待執行的訂單金額）8月底止的會計年度第1季攀升至4,550億美元，約是去年同期的四倍有餘。彭博估算，這數字大約是Google 的四倍，可見甲骨文的雲端業務成長率可望超越Google。

近來多家美國大型企業給投資人帶來對AI支出加速且可持續的樂觀理由。博通（Broadcom）上周也表示在AI領域爭取到一家大型新客戶，據知情人士透露這客戶正是OpenAI。

摩根士丹利估計，從今年到2028年，用於晶片、伺服器和資料中心基礎設施的支出將達到2.9兆美元。

多年來，OpenAI 一直依賴微軟獨家提供運算能力，但最近因對供不應求感到不滿，已獲准尋找新的合作對象。

據報導，甲骨文正和資料中心建設商 Crusoe 等公司合作，計劃在懷俄明州、賓州、德州、密西根州和新墨西哥州等地興建資料中心。

和微軟、亞馬遜、Meta 這些資金雄厚的科技巨人相比，甲骨文的負債相對於現金水位高得多。據標普全球市場情報，甲骨文為了跟上AI熱潮，支出已經遠遠超過現金。微軟的總負債對股東權益比率為32.7%，甲骨文則高達427%。