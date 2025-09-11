倫敦銅價突破1萬美元 油價連續三天上漲 金價徘徊紀錄高點

國際油價周三（10日）收高，漲幅超過1%，原因是投資人擔心波蘭在其領空擊落俄羅斯無人機後可能干擾俄羅斯原油供應，且美國推動對俄羅斯石油買家實施新的制裁，但一份報告顯示美國庫存增加，抑制了漲幅；黃金價格走高，徘徊在紀錄高點附近，美國生產者物價指數（PPI）低於預期，有利聯準會降息；倫敦銅期貨突破每噸1萬美元，印尼發生的銅礦事故帶來供應風險。

倫敦銅價突破每噸1萬美元

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨上漲1.0%，報每噸10,013.0美元。交易人士在權衡印尼的供應風險以及中國工業領域通縮壓力緩解的跡象。

銅價在本周早些時候窄幅波動後周三走高。自由港邁克墨倫公司宣布，其位於印尼格拉斯伯格礦區的大型礦山因一起事故導致部分工人被困而暫停運營。公司表示，七名未能撤離的工人被認為安全，救援隊正在清理通道，朝工人靠近。

由於這座礦場是全球第二大銅礦，若停產時間過長，可能會令市場供應緊縮。

需求方面，周三公布的數據顯示，中國工業品出廠價格降幅六個月來首次收斂，這是政府在關鍵工業領域緩解產能過剩的努力取得進展的初步跡象。

油價勁漲1.7%

布蘭特原油11月期貨10日收盤上漲1.10美元，漲幅1.7%，報每桶67.49美元；西德州中級原油（WTI）10月期貨上漲1.04美元，漲幅1.7%，收每桶63.67美元。

地緣政治緊張局勢加劇，在俄羅斯大舉進攻烏克蘭西部期間，波蘭擊落了飛越其領空的無人機，這是北約成員國在俄烏戰爭中的第一槍。

周二，在以色列稱其襲擊了在多哈的巴勒斯坦激進組織哈馬斯領導人後，油價上漲了0.6%。襲擊發生後不久，這兩個指標原油都一度大漲了近2%，隨後又回吐了大部分漲幅。

儘管如此，並沒有立即出現石油供應受擾的威脅。

另一方面，據知情人士透露，美國總統川普已敦促歐盟對俄羅斯石油的主要買家中國和印度徵收100%的關稅，以此作為向莫斯科施壓的策略，迫使其與烏克蘭和談。

歐盟官員正在華盛頓討論對俄羅斯的制裁，歐盟執委會主席范德賴恩周三表示，作為針對莫斯科的新措施的一部分，歐盟正在考慮加快逐步淘汰俄羅斯的化石燃料。

美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國原油、汽油和餾分油庫存均增加，這是近期供需展望的一個利空訊號。EIA說，截至9月5日的一周內，原油庫存增加390萬桶。接受路透調查的分析師此前預期為減少100萬桶。

上周美國汽油庫存增加了150萬桶，而分析師預計為減少20萬桶。

金價持於紀錄高位附近

現貨黃金價格10日收盤漲0.4%至每英兩3,640.75美元；周二曾創下3,673.95美元的紀錄新高。

今年迄今，黃金已經大漲逾39%。

12月交割的美國黃金期貨結算價持平於3,682美元。

美國勞工部數據顯示，受服務價格下降影響，8月美國生產者物價指數（PPI）意外月比下滑。這強化聯準會下周降息的預期。

City Index和FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada表示：「美國數據的任何進一步疲軟都會繼續支撐黃金，預期年底之前可能會有兩次以上的降息。」

現貨白銀上漲0.8%，至每英兩41.21美元。白金上漲1.7%，至1,391.80美元；鈀金上漲近3%，至1,180.81美元。