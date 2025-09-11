台積電ADR大漲3.8% 連六漲再創新高

台積電ADR周三（10日）大漲3.8%，收在260.44美元，連續六日上漲且再創歷史新高，較台北交易溢價高達28.8%。

台積電（2330）昨日（10日）公告8月合併營收達3,357.72億元，月增3.9%、年增高達33.8%，創下歷年同期新高。

拜甲骨文公司（Oracle）狂漲之賜，標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高，而低於預期的生產者物價支撐了聯準會（Fed）下周降息的預期心理。

標普500指數上漲19.43點，漲幅0.3%，收在 6,532.04 點報收，連續二日創下收盤新高。那斯達克綜合指數微漲 6.57點，漲幅0.03%，收在 21,886.06 點，連續三天創下新高。道瓊工業指數下跌220.42點，跌幅 0.5%，至 45,490.92 點。

費城半導體指數也受甲骨文激勵，大漲2.4%，創下歷史新高。輝達（NVIDIA）上漲3.9%，博通更大漲10%，超微（AMD）漲2.4%。

台灣加權股價指數周三上漲337.41點收在25,196.59點。台積電漲2.1%收在1,225.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 171.14 +0.98 169.00 1.27

中華電 CHT 134.89 +0.29 135.50 -0.45

台積電 TSM 1,577.80 +3.79 1,225.00 28.80

聯電 UMC 41.44 -0.44 41.25 0.46

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價