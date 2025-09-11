標普、那指、費半同創新高 甲骨文因AI大單狂飆36％

拜甲骨文公司（Oracle）狂漲之賜，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高，而低於預期的生產者物價支撐了聯準會（Fed）下周降息的預期心理。蘋果公司(Apple)股價下跌，拖累道瓊工業指數。

標普500指數上漲19.43點，漲幅0.3%，收在 6,532.04 點報收，連續二日創下收盤新高。那斯達克綜合指數微漲 6.57點，漲幅0.03%，收在 21,886.06 點，連續三天創下新高。道瓊工業指數下跌220.42點，跌幅 0.5%，至 45,490.92 點。

受甲骨文激勵，費城半導體指數大漲2.4%，也創下歷史新高。輝達（NVIDIA）和台積電ADR分別上漲3.8%和3.8%。博通大漲10%；超微（AMD）漲2.4%。不過，晶片設計軟體供應商 Synopsys 暴跌 36%，創下有史以來最大單日跌幅，該公司單季營收不及華爾街預期。競爭對手 Cadence Design Systems也大跌 6.4%。

標普500指數今年已上漲11%，那斯達克綜合指數則上漲約13%。

甲骨文狂漲36%，創下1992年以來的最佳漲勢。這家資料庫軟體巨人公布最近一季拿下數筆價值數十億美元的人工智慧（AI）交易。華爾街日報周三下午報導，OpenAI和甲骨文簽署了一項價值3,000億美元的運算協議，這是史上規模數一數二的超大合約。

甲骨文市值一口氣增加了2,470億美元至9,330億美元，超過摩根大通(JPMorgan Chase)，成為全球市值第12大公司，緊追台積電（2330）在後。資料中心電力供應商也受益，Constellation Energy、Vistra和 GE Vernova漲幅均超過 6%。

8月生產者物價指數月比下跌0.1%，也令投資人感到振奮。華爾街日報調查經濟學家原估會上漲0.3%。相較去年同期，PPI上揚2.6%。數據公布後，美國總統川普呼籲Fed「大幅」降息。

美國公債殖利率隨通膨轉弱而走低。據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率從周二的4.073%降至4.031%。

受降息預期和日益惡化的地緣政治緊張局勢提振，黃金期貨結算價創下每英兩3,643.60美元的歷史新高。

「通膨的最壞情況還沒有出現，」TradeStation的David Russell表示，「鴿派人士樂見年增幅回落至3%以下。再加上近期疲軟的就業數據，這使得我們有望繼續降息。然而，降息的速度和力度可能更多取決於明天公布的消費者物價指數」

摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，「明天的CPI將發揮更大作用，但今天的PPI數據實際上為Fed下周降息奠定基礎」，「不過，在上周就業報告發布後，市場已經預期Fed將啟動寬鬆周期，因此這將對市場心理產生多大的短期影響還有待觀察」。

線上支付服務商Klarna周三在紐約證券交易所上市交易，股價上漲15%。

GameStop大漲3.3%，此前這家遊戲零售商公布的第2季硬體和配件銷售額超出分析師平均預期。

蘋果下跌 3.2%，連續四個交易日下跌。

巴克萊銀行和德意志銀行分別上修標普 500 指數的年底目標，理由是企業獲利強勁、美國經濟成長有韌性，以及對AI感到樂觀。