墨西哥擬對中國進口汽車徵收50%關稅

墨西哥今天表示，將把來自中國及其他亞洲國家的汽車關稅上調至50%。墨西哥政府表示，這次對進口關稅的全面改革將保護就業，分析師則認為，此舉旨在安撫美國。

墨西哥經濟部表示，這些措施將提高包括紡織品、鋼鐵和汽車等多個產業的商品關稅，調幅不一，總計將影響520億美元的進口額。

當被問到中國汽車的進口稅（目前為20%）時，經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）對記者表示：「本來就有關稅，現在我們要做的是提高到允許的最高程度。」

他補充道：「如果沒有一定程度的保護，幾乎無法競爭。」

厄伯拉特表示，這些措施在世界貿易組織（WorldTrade Organization）所允許的限度內實施，目的是為了保護墨西哥本地的就業，因為中國汽車正以「低於我們所謂的參考價格」進入墨西哥市場。

此計畫仍須國會批准。

經濟部在文件中表示，該關稅措施將影響與墨西哥沒有貿易協定的國家，尤其是中國、韓國、印度、印尼、俄羅斯、泰國和土耳其。

文件指出，該計畫將影響8.6%的進口商品，並保護面臨風險的32.5萬個工業及製造業工作機會。

這些措施還包括對鋼鐵、玩具和機車徵收35%關稅。紡織品的關稅則介於10%至50%之間。