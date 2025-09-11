聽新聞
0:00 / 0:00
甲骨文股價飆 創辦人艾里森躍世界首富
甲骨文股價10日在美股早盤「直線竄升」，帶動該公司的共同創辦人艾里森（Larry Ellison）身價暴增逾千億美元，首次躍居全球首富，奪下特斯拉執行長馬斯克稱霸近一年的頭銜。
彭博億萬富豪指數資料顯示，截至美東時間10日上午10時10分，艾里森身價激增1,010億美元至3,930億美元，超越馬斯克的3,850億美元，而且艾里森的財富增幅更締造彭博富豪指數的歷來單日大幅度，主要是甲骨文財測遠優於預期，並估計未來會持續成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言