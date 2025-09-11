聽新聞
甲骨文股價飆 創辦人艾里森躍世界首富

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
甲骨文創辦人艾里森。路透
甲骨文股價10日在美股早盤「直線竄升」，帶動該公司的共同創辦人艾里森（Larry Ellison）身價暴增逾千億美元，首次躍居全球首富，奪下特斯拉執行長馬斯克稱霸近一年的頭銜。

彭博億萬富豪指數資料顯示，截至美東時間10日上午10時10分，艾里森身價激增1,010億美元至3,930億美元，超越馬斯克的3,850億美元，而且艾里森的財富增幅更締造彭博富豪指數的歷來單日大幅度，主要是甲骨文財測遠優於預期，並估計未來會持續成長。

