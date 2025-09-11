甲骨文領軍 美AI股狂飆 輝達、超微及台積ADR也勁揚

甲骨文（Oracle）上季營收雖低於市場預估，但預期旗下雲端基礎設施業務的已簽約營收將突破5,000億美元，凸顯AI雲端基礎設施服務需求與支出大增，驅退AI支出放緩憂慮，不僅帶動甲骨文10日美股早盤狂飆近40%，同步激勵輝達、超微及台積電ADR都大漲逾3%。

甲骨文10日股價漲幅為1992年來最大，市值單日暴增逾2,300億美元，輝達股價大漲4.7%，超微更漲3.9%，台積電ADR大漲5%，費城半導體指數走揚2.5%。

甲骨文表示，截至8月底止的年度第1季（上季）營收年成長12%、達149.3億美元，經調整後每股盈餘1.47美元，都低於市場預測，但執行長凱芝表示，上季與三家不同客戶簽署四份價值數十億美元合約，致使旗下甲骨文雲端基礎設施（OCI）事業的「剩餘履約義務」（RPO）年比暴增359%、達4,550億美元。

凱芝表示，上季是「驚人的一季，OCI的需求持續穩固」，已經和OpenAI、xAI、輝達、超微和其他許多AI業者簽署雲端合約，「我們預期未來幾個月，將簽下數家金額數十億美元的新客戶，屆時RPO可能突破5,000億美元」。市場原就預期甲骨文上季RPO會成長，但沒料到會暴增這麼多。

甲骨文更預測，今年度OCI營收將成長77%至180億美元，且未來四年將逐年增加，分別增至320億美元、730億美元、1,140億美元及1,440億美元，遠超乎華爾街預期。

艾里森表示：「我們預期MultiCloud（多雲解決方案）營收在未來幾年每季都大幅成長，因為我們將再為三大超大規模雲合作夥伴交付37座資料中心，總數達到71座」。

甲骨文預期，本季美元營收將成長14%至16%，相當於169億美元至173億美元，優於分析師預估，其中，雲端營收成長率估介於32%至36%。公司預估，今年資本支出350億美元，分析師預期許多資金都將用於採購輝達GPU。

分析師紛紛大幅調升甲骨文目標價，看好AI基礎設施需求的前景。