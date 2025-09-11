美PPI意外下滑 四個月首見 投資人押注年底前降息三次

經濟日報／ 編譯湯淑君簡國帆／綜合外電
美國8月生產者物價年比升幅小於市場預期，強化聯準會降息的可能。（路透）
美國8月生產者物價年比升幅小於市場預期，強化聯準會降息的可能。（路透）

受服務成本下跌影響，美國8月生產者物價年比升幅小於市場預期，月比更是意外下滑，是四個月來首見，強化聯準會（Fed）本月降息的論據。投資人也幾乎認定年底前會降息三次，再加上人工智慧（AI）題材火熱，激勵標普500指數早盤再創新高，華爾街也競相調升該指數的年底目標價。

標普500指數10日早盤上揚0.6%至6,550.29點，那斯達克綜合指數也漲0.5%，報21,980.60點，雙雙刷新盤中最高價，道瓊工業指數則小跌0.2%。

勞工部統計局（BLS）10日公布，美國8月生產者物價指數（PPI）比7月下滑0.1%，遠不如路透訪調經濟學家原先預測的月升0.3%，且7月升幅也從原估的0.9%，下修為0.7%。

服務價格下跌0.2%，逆轉7月反彈0.7%的升勢。貨物價格攀升0.1%，也比7月的0.6%漲幅大幅趨緩。若與一年前相比，8月PPI年增幅為2.6%，比7月的3.1%減速，也遠低於市場預估的3.3%。

最新PPI數據公布後，交易員押注Fed下周將重啟降息循環，下周先降息1碼（0.25個百分點），年底前再以同樣幅度逐次降息。

今年基於川普大舉提高關稅升高不確定性，Fed降息循環停頓。但近來勞動市場疲弱，降息預期重燃。

TradeStation市場策略全球主管羅素指出，通膨的最糟情境並未出現，「鴿派將樂見（8月PPI）年升率低於3%再加上最近的疲弱就業數據，讓我們邁向降息」。美國政府9日估計，在止於3月底的12個月，美國經濟創造的就業機會可能比原先估計減少91.1萬個工作。

上周五的8月非農就業報告也顯示，就業成長幾乎停滯，6月就業人數甚至不增反減，是四年半來首見。

預定11日出爐的消費者物價指數（CPI），將提供更多資訊，讓人一窺關稅對美國家庭的影響。經濟學家預期，剔除食物和能源的8月核心CPI升幅仍可能居高不下。

