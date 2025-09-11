法官擋下開除令 Fed 理事庫克暫時留任

美國華盛頓地區法官寇博裁定，在美國總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克訴訟案的判決出爐前，庫克能繼續留任，意味她有望參與Fed下周召開的利率決策會議。

在川普指控庫克出任Fed理事前涉嫌抵押貸款詐欺，將庫克免職後，庫克已提出訴訟，並請求法院在判決出爐前讓她續任原職。

寇博裁定，庫克被指控的抵押貸款不當行為，可能不足以構成《聯邦準備法》中規定可予以免職的「正當緣由」，「對『正當緣由』條款的最準確解讀是，Fed理事被免職的理由僅限於其任內行為，以及是否忠實、有效地履行法定職責」。寇博表示，「Fed獨立性的公共利益有利庫克恢復職務」，Fed「獨立性」對於促進美國銀行體系穩定「至關重要」。