金價有望衝4,000美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

分析師認為，在美國聯準會（Fed）降息預期、各國央行買盤、以及東歐與中東地緣政治緊張升溫等因素的支撐下，國際金價衝上每英兩4,000美元的展望，已不再遙不可及。

紐約黃金現貨10日盤中上漲0.9%至每英兩3,657.58美元，依然逼近9日締造的3,674.27美元歷史高點，且後市依然看漲。

澳盛銀行（ANZ）以黃金需求熱絡，將黃金年底前的目標價上修至每英兩3,800美元，並預估明年6月有望觸頂、衝向4,000美元。

彭博資訊策略師表示，金價高漲也無法阻擋各國央行為分散準備資產而持續買進黃金，中國大陸近來證實新買入黃金、印度央行也暗示依然熱中黃金、捷克央行也說黃金持有規模已達創紀錄水準，未來數年計劃繼續增持。美國勞動市場明顯軟化，也為Fed下周降息鋪路；在當前環境下，Fed甚至有可能降息2碼。

全球地緣政治衝突加劇，也將支撐金價。以色列9日對位於卡達多哈的哈瑪斯高層發動空襲，進一步惡化加薩戰爭前景，美國總統川普也罕見對空襲行動表達強烈不滿，未支持以色列總理內唐亞胡。以色列與卡達都是美國盟友；川普說，已與內唐亞胡及卡達領導人通話，保證這類襲擊不會再發生。

另外，波蘭領空10日凌晨遭俄羅斯無人機入侵，迫使波蘭這個北約與歐盟成員國關閉領空，並且擊落俄國無人機。

