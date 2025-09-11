紐時：白宮擬管制大陸藥品

紐約時報報導，美國川普政府正在商討對大陸藥品進行嚴格管制，並已草擬行政命令。若實施，可能衝擊從學名藥至先進療程的藥品供應，重創美國製藥業。

紐時引述行政命令草案指出，川普政府將要求美國藥廠向大陸製藥業者購買實驗藥物權利時，須接受美國外國投資委員會（CFIUS）的「強制審查」，並將限制藥廠依賴大陸患者的臨床實驗數據，美國食品藥物管理局（FDA）將更嚴格審查這些數據，並徵收更高的監管費用。

這將是川普首次對大陸實驗藥物下手，這項行政命令草案也引發兩大立場對立的利益集團，展開激烈遊說。

默沙東、艾伯維（AbbVie）、Regeneron等美國藥廠，及跨國藥廠如阿斯特捷利康（AZ）、羅氏（Roche）與賽諾菲（Sanofi），近期均自大陸購買實驗藥物，押注這些藥物未來將在美國市場帶來利潤。

而與白宮關係密切的提爾、Google共同創辦人布林等投資人，認為大陸正威脅美國生技產業的存續。

草案指出，大陸和其他敵對行為人正在鑽美國監管體系漏洞，呼籲提升抗生素和止痛藥等多類藥品的本土產量。提議若這些藥品的美國產量提升，政府應優先採購，並提供優惠給將製造業務移往美國的企業。