新思財報不如預期 股價崩

晶片設計軟體供應商新思科技（Synopsys）上季財報與本季財測都低於預期，並預警美國出口管制正導致中國大陸市場的業績減退加劇，拖累10日早盤股價崩跌逾35%。

新思在截至7月31日的年度第3季（上季）營收，比去年同期成長14%至17.4億美元，經調整後每股盈餘為3.39美元，都低於分析師預期。

新思預估，本季營收將介於22.3億-22.6億美元，經調整後的每股盈餘估將介於2.76-2.80美元，也低於華爾街預測。財務長葛雷瑟（Shelagh Glaser）表示，該公司更保守看待本季，並且保守估算全年獲利成長。

其中，設計自動化營收年增23%到13.1億美元，優於預期，但設計智慧財產權（IP）營收年減7.7%至4.276億美元，遠低於預估。

新思執行長加齊表示，設計IP部門業績不如預期的原因，是出口管制打亂了在中國大陸啟動設計的布局，導致一些交易未能落實，以及一名晶圓代工大戶面臨挑戰。美國在5月底限制晶片設計軟體開發商出口中國，但在7月初解除管制。

新思的設計IP業務，包含介面、安全及嵌入式處理器的智慧財產權，以及IP導入服務。

加齊表示，該公司發展自家智慧財產權，未能達到預期結果，部分是因為來自中國大陸市場的挑戰。將重新聚焦其他領域的資源，並裁員約10%。加齊也說，新思大筆投資替晶圓代工客戶建立IP，預期能在2025年下半年獲得回收，但該客戶最終因市場等相關原因退出。

這是新思在7月17日完成對Ansys的350億收購案後首度公布季報。新思是電子設計自動化（EDA）晶片設計軟體領導者，Ansy在模擬軟體及分析軟體領域表現頂尖。