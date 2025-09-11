韓股衝上新高 總統李在明就職100日前夕 市場投下信任票

在南韓總統李在明11日就職滿100日前夕，南韓股市10日收盤改寫歷史新高，是四年來首見，延續這波今年全球數一數二火熱的股市漲勢，顯示投資人看好李在明將撤銷加稅計畫，並對他的市場改革措施投下信任票。

Kospi指數10日盤中最高漲至3,317.77點，終場上漲1.67%至3,314.53點，分別改寫盤中及收盤價的歷史紀錄，且且連續第七個交易日收紅，今年來已漲逾38%。外資10日買超價值1.08兆韓元（7.791億美元）的韓股，是韓股上漲最大功臣，機構投資人買超7,524億韓元，賣超的只有獲利了結的散戶投資人，賣超金額為1.82兆韓元。

南韓政府7月底公布調降股票資本利得稅課徵門檻的計畫，導致Kospi指數8月下跌，終結連續四個月的漲勢。不過，隨著市場樂觀預期李在明可望撤銷這項提案，韓股本月重拾漲勢。李在明11日將舉行就職100日記者會，預料屆時將正式宣布撤銷加稅計畫。

另一方面，李在明也視強化企業治理標準及提高股市報酬率為優先要務，決策官員近幾個月已表決通過重要修法，讓企業董事對全體股東負有法律責任。南韓政府也尋求改善遴選企業董事的投票制度，並針對企業持有的庫藏股採取對策，這些行動的目標都是約束南韓許多由家族經營的財閥。

Quad投資管理公司投資長韓尚昆（音譯）說：「市場預期修訂商業法規將助長企業治理改革，帶動Kospi指數一路漲至目前水準。」

李在明曾承諾讓Kospi指數開啟5,000點時代，隨著韓股近來節節攀升，市場如今開始認為這項承諾或許不只是口號。韓尚昆認為，韓股能否進一步上漲，取決於企業是否真正採取行動，以及政府是否推動其他法律改革以鼓勵企業提高股東報酬率。

除了南韓企業改革計畫營造樂觀氣氛，全球人工智慧（AI）熱潮也帶動韓股表現亮眼。李在明政府10日宣布擴大國家成長基金規模，從原本承諾的100兆韓元提高至150兆韓元，藉此促進AI及其他先進產業投資。另外，南韓也將致力於2029年量產人形機器人，2030年量產AI驅動的自動駕駛車，目標是成為全球製造業AI轉型先鋒。