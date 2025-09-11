韓股衝上新高 總統李在明就職100日前夕 市場投下信任票

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
南韓總統李在明11日就職滿100日前夕，南韓股市10日收盤改寫歷史新高。（美聯社）
南韓總統李在明11日就職滿100日前夕，南韓股市10日收盤改寫歷史新高。（美聯社）

南韓總統李在明11日就職滿100日前夕，南韓股市10日收盤改寫歷史新高，是四年來首見，延續這波今年全球數一數二火熱的股市漲勢，顯示投資人看好李在明將撤銷加稅計畫，並對他的市場改革措施投下信任票。

Kospi指數10日盤中最高漲至3,317.77點，終場上漲1.67%至3,314.53點，分別改寫盤中及收盤價的歷史紀錄，且且連續第七個交易日收紅，今年來已漲逾38%。外資10日買超價值1.08兆韓元（7.791億美元）的韓股，是韓股上漲最大功臣，機構投資人買超7,524億韓元，賣超的只有獲利了結的散戶投資人，賣超金額為1.82兆韓元。

南韓政府7月底公布調降股票資本利得稅課徵門檻的計畫，導致Kospi指數8月下跌，終結連續四個月的漲勢。不過，隨著市場樂觀預期李在明可望撤銷這項提案，韓股本月重拾漲勢。李在明11日將舉行就職100日記者會，預料屆時將正式宣布撤銷加稅計畫。

另一方面，李在明也視強化企業治理標準及提高股市報酬率為優先要務，決策官員近幾個月已表決通過重要修法，讓企業董事對全體股東負有法律責任。南韓政府也尋求改善遴選企業董事的投票制度，並針對企業持有的庫藏股採取對策，這些行動的目標都是約束南韓許多由家族經營的財閥。

Quad投資管理公司投資長韓尚昆（音譯）說：「市場預期修訂商業法規將助長企業治理改革，帶動Kospi指數一路漲至目前水準。」

李在明曾承諾讓Kospi指數開啟5,000點時代，隨著韓股近來節節攀升，市場如今開始認為這項承諾或許不只是口號。韓尚昆認為，韓股能否進一步上漲，取決於企業是否真正採取行動，以及政府是否推動其他法律改革以鼓勵企業提高股東報酬率。

除了南韓企業改革計畫營造樂觀氣氛，全球人工智慧（AI）熱潮也帶動韓股表現亮眼。李在明政府10日宣布擴大國家成長基金規模，從原本承諾的100兆韓元提高至150兆韓元，藉此促進AI及其他先進產業投資。另外，南韓也將致力於2029年量產人形機器人，2030年量產AI驅動的自動駕駛車，目標是成為全球製造業AI轉型先鋒。

指數 南韓 李在明

延伸閱讀

ICE突襲現代車廠查非法移工 李在明：全力協助被拘南韓公民

李在明緩和兩韓緊張 對北韓心戰廣播「自由之聲」隔15年叫停

李在明宣布2經濟大招 翻轉南韓潛在經濟成長率下滑

李在明三方外交 美中選邊陷兩難

相關新聞

甲骨文領軍 美AI股狂飆 輝達、超微及台積ADR也勁揚

甲骨文（Oracle）上季營收雖低於市場預估，但預期旗下雲端基礎設施業務的已簽約營收將突破5,000億美元，凸顯AI雲端...

美PPI意外下滑 四個月首見 投資人押注年底前降息三次

受服務成本下跌影響，美國8月生產者物價年比升幅小於市場預期，月比更是意外下滑，是四個月來首見，強化聯準會（Fed）本月降...

法官擋下開除令 Fed 理事庫克暫時留任

美國華盛頓地區法官寇博裁定，在美國總統川普開除聯準會（Fed）理事庫克訴訟案的判決出爐前，庫克能繼續留任，意味她有望參與...

金價有望衝4,000美元

分析師認為，在美國聯準會（Fed）降息預期、各國央行買盤、以及東歐與中東地緣政治緊張升溫等因素的支撐下，國際金價衝上每英...

紐時：白宮擬管制大陸藥品

紐約時報報導，美國川普政府正在商討對大陸藥品進行嚴格管制，並已草擬行政命令。若實施，可能衝擊從學名藥至先進療程的藥品供應...

韓股衝上新高 總統李在明就職100日前夕 市場投下信任票

在南韓總統李在明11日就職滿100日前夕，南韓股市10日收盤改寫歷史新高，是四年來首見，延續這波今年全球數一數二火熱的股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。