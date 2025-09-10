甲骨文股價跳漲40% 董事長擠下馬斯克成全球首富

甲骨文10日股價直線噴高，讓董事長艾里森（Larry Ellison）首次躍居全球首富，奪下馬斯克稱霸近一年的頭銜。

據彭博億萬富豪指數，美東時間上午10點10分為止，艾里森身價激增1,010億美元至3,930億美元，超越馬斯克的3,850億美元。艾里森的財富增幅，創彭博富豪指數的歷來單日之最。

馬斯克在2021年首度晉身全球首富，但隨後將寶座讓給亞馬遜創辦人貝佐斯、以及LVMH老闆阿諾特（Bernard Arnault），但馬斯克去年重奪首富名號，並穩坐王座300天以上。

81歲的艾里森是甲骨文共同創辦人，目前是董事長兼技術長，他的淨資產多與甲骨文有關，甲骨文10日股價稍早一度急衝41%，為該公司歷來最大漲幅。主要是甲骨文訂單大增，並積極看好雲端基礎建設業務。而到9日收盤為止，今年來甲骨文累漲45%。

反之，特斯拉今年來股價下跌13%。