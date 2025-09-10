聽新聞
0:00 / 0:00
甲骨文股價跳漲40% 董事長擠下馬斯克成全球首富
甲骨文10日股價直線噴高，讓董事長艾里森（Larry Ellison）首次躍居全球首富，奪下馬斯克稱霸近一年的頭銜。
據彭博億萬富豪指數，美東時間上午10點10分為止，艾里森身價激增1,010億美元至3,930億美元，超越馬斯克的3,850億美元。艾里森的財富增幅，創彭博富豪指數的歷來單日之最。
馬斯克在2021年首度晉身全球首富，但隨後將寶座讓給亞馬遜創辦人貝佐斯、以及LVMH老闆阿諾特（Bernard Arnault），但馬斯克去年重奪首富名號，並穩坐王座300天以上。
81歲的艾里森是甲骨文共同創辦人，目前是董事長兼技術長，他的淨資產多與甲骨文有關，甲骨文10日股價稍早一度急衝41%，為該公司歷來最大漲幅。主要是甲骨文訂單大增，並積極看好雲端基礎建設業務。而到9日收盤為止，今年來甲骨文累漲45%。
反之，特斯拉今年來股價下跌13%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言