美股早盤／賭Fed有望降兩碼！標普、那指同創高 甲骨文暴漲近40%

美國8月生產者物價指數（PPI）意外下滑，對殷切期盼聯準會（Fed）下周降息的投資人而言，是一大利多，標普500指數和那斯達克指數10日同創盤中新高。

美股10日早盤漲跌互見，道瓊工業指數跌0.1%；標普500指數上漲0.6%，那斯達克指數也漲0.5%，費城半導體指數則勁揚2.23%。

甲骨文（Oracle）預期，旗下雲端基礎設施業務的已簽約營收，將突破5,000億美元，驅退人工智慧（AI）支出放緩的憂慮，10日早盤暴漲39%，也激勵輝達（Nvidia）早盤大漲4%、台積電ADR漲3%、超微（AMD）揚升3%。

勞工部10日公布，美國8月生產者物價指數（PPI）月比意外下滑，月減0.1%，是四個月來首見，強化聯準會（Fed）本月降息的論據。市場也將靜候周四（11日）公布的消費者物價指數（CPI）。道瓊社訪調經濟學家預期，8月CPI將月增0.3%。

B Riley財富管理公司首席市場策略師Art Hogan表示，「整體而言，未來幾天公布的通膨數據必須遠高於預期，才可能改變9月降息的展望」。芝商所FedWatch工具顯示，交易員目前確信Fed將至少將降息1碼，而在PPI數據公布後，市場加碼押注Fed可能大動作降息2碼。

其他個股方面，在美掛牌的諾和諾德（Novo Nordisk）10日調降全年財測，為今年第三度下調，並宣布將在全球裁員9,000人，相當11.5%的人力，以撙節成本，股價早盤開低走低，挫0.6%。