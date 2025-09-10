快訊

澄清換角傳聞？蕭美琴與美參議員視訊通話 俞大㵢在列

美股早盤／賭Fed有望降兩碼！標普、那指同創高 甲骨文暴漲近40%

泰山經營權之爭 「公司派」擅賣全家股份、投資街口支付均無效

Arm全新運算平台 專為次世代裝置加速AI體驗

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財大廠安謀（Arm）於10日宣布，推出全新Lumex運算子系統（CSS）平台，是專為旗艦級智慧手機及次世代個人電腦加速其AI體驗的先進運算平台，可支援即時裝置端AI應用場景，包括智慧助理、語音翻譯及個性化服務等。

Arm指出，Lumex CSS平台整合搭載第二代可擴展矩陣延伸指令集2（SME2）技術的最高效能Arm CPU、GPU及系統IP，能協助生態系夥伴更快將AI裝置推向市場，還可支援桌機級行動遊戲、即時翻譯、智慧助理及個性化應用等多樣體驗。

Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey表示，AI已不再僅僅是一項技術功能，已成為次世代行動與消費技術的基礎。藉由Arm Lumex平台，持續提升裝置端AI體驗。為此，該公司正積極將SME2技術擴展至每一個 CPU平台。預計到2030年，SME與SME2技術將為超過30億台裝置新增超過100億TOPS的運算能力，為裝置端AI 效能帶來指數級的躍升。

搭載SME2的Arm C1 CPU叢集，是首個基於Arm9.3架構的CPU系列產品，也是Arm針對行動裝置市場效能最強的次世代CPU，標榜可為實際不同場景中的AI驅動型任務帶來顯著的AI效能提升，包括AI效能提升高達五倍，語音類工作負載延遲降低4.7倍，以及音訊生成速度提升2.8倍等益處。

Arm也提到，合作夥伴可靈活選擇使用Lumex的方式，來打造系統單晶片，例如可直接採用Arm提供的平台，或者合作夥伴也可根據目標市場，對硬體描述語言原始碼（RTL）設計進行配置，並自行完成核心模組的硬化工作。

AI Arm

延伸閱讀

緯創加州工廠資本支出預算翻倍 支援次世代AI產品

成大首次參加國際半導體展 12吋碳化矽晶圓亮相

強化經濟4韌性 賴盼銀行勿雨天收傘

輝達發布新一代AI晶片Rubin CPX 明年底上市

相關新聞

甲骨文股價跳漲40% 董事長擠下馬斯克成全球首富

甲骨文10日股價直線噴高，讓董事長艾里森（Larry Ellison）首次躍居全球首富，奪下馬斯克稱霸近一年的頭銜。

美股早盤／賭Fed有望降兩碼！標普、那指同創高 甲骨文暴漲近40%

美國8月生產者物價指數（PPI）意外下滑，對殷切期盼聯準會（Fed）下周降息的投資人而言，是一大利多，標普500指數和那...

4個月來首見！美國8月PPI月比意外下滑 增添降息訊號

美國8月生產者物價指數（PPI）意外下滑，是四個月來首見，強化聯準會（Fed）本月降息的論據。

需求熱絡 芝加哥期權交易所擬推比特幣、乙太幣連續期貨合約

芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）計劃在11月10日推出長天期版本的比特幣、乙太幣永...

連旅遊業也追上！越南上半年GDP成長7.5% 分析：可望彎道超車泰國

世界銀行8日發布越南經濟報告，上半年越南GDP成長率為7.5%，預估年成長為6.6%，為東南亞國家之最。有分析認為，由於...

AMD執行長蘇姿丰 將於CES 2026發表主題演說

美國消費者技術協會（CTA）宣布，AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士將於太平洋時間2026年1月5日下午6時30分（台灣時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。