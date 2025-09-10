需求熱絡 芝加哥期權交易所擬推比特幣、乙太幣連續期貨合約

芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）計劃在11月10日推出長天期版本的比特幣、乙太幣永續期貨合約，也就是所謂的「連續期貨」，顯示Cboe要把幣圈的高度投機交易工具，推入美國主流市場；此舉尚待監管機關批准。

彭博資訊報導，海外投資人向來透過未設有到期日的永續合約，押注加密貨幣，為幣安、OKX等交易所帶來龐大交易量。交易員可透過這類合約，持續槓桿押注加密貨幣的價格，但永遠不必實際交割。

Cboe試圖在受監管的環境下滿足相關需求，新合約的到期日為10年，並每日調整價格，以免除換倉的麻煩，同時符合美國法規。

該交易所表示，這項新產品提供機構交易人與散戶更安全的方式，來長期押注加幣貨幣，並交由Cboe自家受美國法規監管的結算所進行結算。這類合約的架構，近似Coinbase今年稍早推出的類永續期貨。

新加坡交易所已在3月宣布，將為機構投資人推出比特幣永續合約，加上Cboe的最新舉動，反映全球的老牌交易所調整幣圈的最熱門商品，以引進主流市場。隨著海外交易對受監管的替代商品需求日益攀升，其他傳統交易所也計劃推出類似產品。