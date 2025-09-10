快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

需求熱絡 芝加哥期權交易所擬推比特幣、乙太幣連續期貨合約

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Cboe計劃推出比特幣與乙太幣的連續期貨。路透
Cboe計劃推出比特幣與乙太幣的連續期貨。路透

芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）計劃在11月10日推出長天期版本的比特幣、乙太幣永續期貨合約，也就是所謂的「連續期貨」，顯示Cboe要把幣圈的高度投機交易工具，推入美國主流市場；此舉尚待監管機關批准。

彭博資訊報導，海外投資人向來透過未設有到期日的永續合約，押注加密貨幣，為幣安、OKX等交易所帶來龐大交易量。交易員可透過這類合約，持續槓桿押注加密貨幣的價格，但永遠不必實際交割。

Cboe試圖在受監管的環境下滿足相關需求，新合約的到期日為10年，並每日調整價格，以免除換倉的麻煩，同時符合美國法規。

該交易所表示，這項新產品提供機構交易人與散戶更安全的方式，來長期押注加幣貨幣，並交由Cboe自家受美國法規監管的結算所進行結算。這類合約的架構，近似Coinbase今年稍早推出的類永續期貨。

新加坡交易所已在3月宣布，將為機構投資人推出比特幣永續合約，加上Cboe的最新舉動，反映全球的老牌交易所調整幣圈的最熱門商品，以引進主流市場。隨著海外交易對受監管的替代商品需求日益攀升，其他傳統交易所也計劃推出類似產品。

永續 美國 貨幣 比特幣 芝加哥

延伸閱讀

川普啟動芝加哥「中途閃擊行動」 州長不知情

川普不放棄接管芝加哥治安 國土安全部宣布新一波掃蕩行動

憂川普突襲移民行動 芝加哥周末傳統遊行冷清緊繃

等芝加哥提請求 川普：聯邦政府可能先接管紐奧良治安

相關新聞

連旅遊業也追上！越南上半年GDP成長7.5% 分析：可望彎道超車泰國

世界銀行8日發布越南經濟報告，上半年越南GDP成長率為7.5%，預估年成長為6.6%，為東南亞國家之最。有分析認為，由於...

需求熱絡 芝加哥期權交易所擬推比特幣、乙太幣連續期貨合約

芝加哥期權交易所全球市場公司（Cboe Global Markets）計劃在11月10日推出長天期版本的比特幣、乙太幣永...

AMD執行長蘇姿丰 將於CES 2026發表主題演說

美國消費者技術協會（CTA）宣布，AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士將於太平洋時間2026年1月5日下午6時30分（台灣時間...

外界詫異 三星會長李在鎔長子「1理由」放棄美國籍

三星集團會長李在鎔的24歲長子李智昊（Lee Jee-ho），為了履行南韓的兵役義務，決定放棄美國國籍。

馬斯克將失去全球首富皇冠？艾里森財富暴增 差200億美元篡位

軟體服務供應商甲骨文的共同創辦人艾里森（Larry Ellison）的身價一口氣暴增700億美元，正逼近特斯拉執行長馬斯...

安謀推適用3奈米Lumex設計 搶攻行動AI運算新藍海

安謀（Arm）周二宣布將推出下一代晶片設計「Lumex」，適用於台積電（2330）在內晶片製造商所提供的3奈米製程，能在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。