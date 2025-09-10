連旅遊業也追上！越南上半年GDP成長7.5% 分析：可望彎道超車泰國

世界銀行8日發布越南經濟報告，上半年越南GDP成長率為7.5%，預估年成長為6.6%，為東南亞國家之最。有分析認為，由於製造成本低、出口結構升級等因素，越南正成為新泰國，並可望於幾年後超越泰國。

世界銀行（World Bank）8日發布「越南經濟動態」（Viet Nam Economic Update）報告，預測越南今年國內生產毛額（GDP）成長率將達到6.6%，且上半年越南經濟成長7.5%，是東南亞成長最快的國家，菲律賓追於其後。

儘管面對全球地緣政治與貿易不確定性，越南成長態勢仍強勁。世界銀行預測越南今年GDP成長率為6.6%，明年降至6.1%，但2027年將回升至6.5%。

世界銀行越南經濟學家德瑞（Sacha Dray）表示，越南目前是東南亞成長最快的經濟體，超越印尼、馬來西亞和泰國等。出口為主要驅動力，刺激製造業、物流和運輸服務業發展。

世銀越南、柬埔寨和寮國事務處處長薛曼（MariamJ. Sherman）指出，越南公共債務水平較低，擁有充足財政空間來應對外部不確定性。

作為出口導向經濟體，越南容易受到全球經濟成長放緩和主要貿易夥伴需求疲軟影響。貿易與關稅不確定性也可能影響企業和消費者信心，但儘管面臨挑戰，越南競爭力與吸引力仍不容小覷。

專攻東南亞經濟政治與貿易的印尼國際伊斯蘭大學（UIII）助理教授季爾德（James Guild）9日於時事雜誌「外交家」（The Diplomat）刊登的投書中，以「越南是否正成為新泰國？」為題，分析越南可能彎道超車泰國。

在此之前，英國顧問公司經濟和商業研究中心（CEBR）「2022年世界經濟排行榜」報告就曾預測，越南將在2028年後超過泰國，成為東南亞第二大經濟體。

國際貨幣基金（IMF）有類似展望，認為越南經濟將超過泰國。有些分析認為，這一時間點在2028至2029年之間。

季爾德表示，泰國出口在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復甦緩慢，導致經濟成長疲軟。2024年，泰國經常帳盈餘為110億美元（約新台幣3334億元），對許多國家來說還算可以，但對泰國來說可能並不理想。

當今全球經濟對所有依賴外部需求的國家都不友好，包括泰國。「但有個謎團，因在同一地區有個國家，卻正透過出口導向工業化實現快速經濟成長。該國出口和經常帳盈餘仍在上升，它就是越南」，季爾德寫道。

2015年，越南經常帳出現負20億美元赤字。根據哈佛成長實驗室（Growth Lab）「經濟複雜性圖集」，當年越南出口總值為1810億美元，比泰國少940億美元。然而幾年之內，兩國角色互換。

2023年，越南商品和服務出口額超過4000億美元，超越泰國的3450億美元。2024年，越南經常帳盈餘達280億美元。換言之，不到10年，越南經常帳盈餘大躍升。

季爾德表示，即使是泰國多年占據領先地位的旅遊業，越南也在迎頭趕上。雖泰國在數量上仍領先，但入境旅遊人數仍低於疫情前的峰值，且今年入境人數預計低於去年；另一方面，越南今年預計創下入境遊客新高。

他強調，經常帳盈餘不代表經濟體的表現優劣，不過由於越南和泰國都基於類似的出口導向工業化模式建立經濟，因此比較該數字仍有意義。

季爾德分析越南可望彎道超車泰國的可能原因。首先在於越南製造成本更低。泰國人均GDP高於越南，這意味著，工資和電力等基本製造業投入的成本可能更高。

不過，多位越南台商向中央社表示，由於缺工越發嚴重、人民教育水準逐漸提升、人口紅利已過高峰等原因，越南人工成本勢必隨著經濟發展而上漲。

另一因素是出口結構。2015年，越南主要出口產品是電子產品、紡織品和農產品。2023年，出口已大幅轉向手機、積體電路和電腦等高附加價值產品。

隨著越南轉向先進製造業，紡織和農產品出口占比從2015年的38%下降到2023年的28%。尤其電子產業出口額大幅成長，2023年電子產品出口額據信達1650億美元，相當於出口總值的41%。相較之下，泰國同年電子產品出口僅480億美元。

此外，泰國近年政局不穩，軍政府掌權、總理頻繁更換等內部問題也削弱投資者信心，對發展前景只會雪上加霜。

然而，在全球經濟不穩的背景下，越南能否長期維持高成長率將為各界關注。世界銀行主管薛曼建議，越南須繼續擴大公共投資，確保嚴格監管金融部門風險，並加速結構性改革。

此外，打造高科技人力資本、推動綠色轉型、實現貿易多元化等，也是增加越南經濟韌性的關鍵。