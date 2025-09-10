美就業數據疲軟強化聯準會降息預期 亞股普遍收紅
亞洲股市今天普遍收高，日韓股市跟隨美股漲勢收紅，而美國就業數據大幅下修，則進一步推升市場對美國聯邦準備理事會（Fed）將展開一連串降息的預期。
法新社報導，投資人正密切關注即將出爐的通膨數據，以研判聯準會下一步政策動向。
根據美國勞工部昨天發布的最新數據，截至3月的1年內，美國就業成長人數初步下修91萬1000人，顯示經濟放緩速度快於原先預期。
聯準會下週將召開政策會議，市場預期聯準會將啟動降息，並在今年餘下時間持續放鬆貨幣政策，以支撐出現降溫跡象的就業市場。
分析師認為，聯準會可能將政策利率調降25個基點，未來數月將繼續降息。
亞洲股市大多收漲，東京、香港、上海、首爾、台北、曼谷、雪梨、新加坡、威靈頓股市皆收紅，馬尼拉股市收黑。
