機師違規喝酒誤事 日航致歉並宣布開除當事人

日本航空一名機長上月違規喝酒，進而造成班機嚴重誤點。日本政府今天對日航祭出行政指導，並要求繳交報告；而日航社長鳥取三津子也就此公開致歉，並宣布近期將解雇這名機長。

日航（Japan Airlines, JAL）一名機長上月在美國夏威夷停留時違反公司「禁酒令」，在執飛前於下榻飯店喝酒，進而造成3架班機誤點，其中兩架班機延誤約18小時。

日本放送協會（NHK）報導，針對這次事件，日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天召見主管日航安全政策的常務董事中川由起夫，並由國交省航空局安全部長石井靖男出面指出，「自2024年以來日航不斷發生飲酒問題，不得不說尚未徹底落實員工應該具有的安全意識」，並嚴正要求日航注意。

日航有兩名機師先前過量飲酒，且串通隱瞞此事，而被日本政府國土交通省（簡稱國交省）祭出行政指導的一種「業務改善勸告」。日航因此從2024年12月起，全面禁止機師在出勤時的停留地點喝酒，當作防範措施。

日本政府的行政指導，從輕到重分別是「口頭指導」、「嚴重注意」與「業務改善勸告」。比「業務改善勸告」更嚴重的行政處分為「事業改善命令」，再往上則是「全部或部分事業的停止命令（事業停止）」，最嚴重的處分則是「撤銷事業許可」。

國交省今天向日航祭出行政指導的「嚴重注意」，也要求日航盡快制定防範措施，並於9月底前提交書面報告。

對此，中川由起夫致歉並說道：「我們將高度重視提出的批評，將迅速推動根本性的防範措施」。

日航社長鳥取三津子今天也召開記者會道歉。關於機組人員屢次發生喝酒問題，她說：「我們的應對過於鬆懈…最終還是沒徹底掌握（機組人員的）健康管理，確實有忽視高風險人員的情況。」

她也宣布，近期將開除上月在美國夏威夷違規喝酒的當事機長，也將重新檢視機組人員飲酒管理與監督標準，並納入其他部門加強管理。

