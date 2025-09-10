聽新聞
AMD執行長蘇姿丰 將於CES 2026發表主題演說
美國消費者技術協會（CTA）宣布，AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士將於太平洋時間2026年1月5日下午6時30分（台灣時間1月6日上午10時30分），在拉斯維加斯威尼斯人酒店宮殿宴會廳（Palazzo Ballroom），發表CES 2026的開幕主題演講，為這場盛會揭開序幕。
蘇姿丰的開幕主題演講將闡述AMD在提供未來人工智慧（AI）解決方案方面的願景，涵蓋從雲端、企業端、邊緣至終端裝置等應用領域。蘇姿丰博士也將分享AMD CPU、GPU、自行調適運算技術以及AI軟體與解決方案等廣泛的產品組合，如何為客戶與合作夥伴挹注動能，共同應對全球最關鍵的挑戰。
